search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 12 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi începând din zilele următoare, însă la finalul intervalului este așteptată o răcire.

ANM a publicat prognoza meteo pentru perioada 12-25 ianuarie/FOTO: Shutterstock
ANM a publicat prognoza meteo pentru perioada 12-25 ianuarie/FOTO: Shutterstock

Banat

În Banat, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -6 grade și ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -10 grade.

De marți, vremea va intra într-un proces de încălzire, cu o medie a temperaturilor maxime pe întreaga regiune de 4...6 grade și minime de -2...0 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ. Vor fi intervale cu precipitații și după 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

Crișana

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -8 grade și ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade.

Și aici, de marți, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la -2 grade, iar în 14 și 15 ianuarie se vor atinge valori de 2....3 grade.

În perioada 16–25 ianuarie, temperaturile maxime vor fi de 4–6 grade. Minimele vor crește până la 1–2 grade în 15 ianuarie, apoi vor coborî la -4…-2 grade, cu tendință de scădere după 23 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ. Vor fi intervale cu precipitații și după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

Transilvania

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -7 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -15 grade, dar și miercuri noaptea, mai ales în estul regiunii, cu o medie a acestora în jurul a -8 grade.

De miercuri (14 ianuarie) vremea se va încălzi în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 0 grade, iar în perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 0...2 grade.

Temperaturile minime vor crește până la o medie de 0 grade în 15 ianuarie, apoi vor varia între -8 și -4 grade, cu tendință de scădere după 22 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

Maramureș

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -6 grade, ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -14 grade, dar posibil miercuri noaptea, cu o medie de -8 grade.

De miercuri (14 ianuarie), vremea se va încălzi, iar maximele vor ajunge la -1 grad, urmând ca între 15 și 25 ianuarie să se situeze, în medie, la 2–3 grade.

Temperaturile nocturne vor crește până la 0 grade în 15 și 16 ianuarie, apoi vor coborî la -6…-4 grade, cu tendință de scădere după 22 ianuarie.

Temporar vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie. Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitatea mai mare după 23 ianuarie.

Citește și: Trafic în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din Ardeal și Moldova. Unde intervin utilajele de deszăpezire

Moldova

Până pe 15 ianuarie vremea va fi rece, local geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de -3...-2 grade și minime în general de -10...-8 grade.

În perioada 16 – 25 ianuarie media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul a 0 grade, iar în privința temperaturilor minime se va înregista o medie de -8...-4 grade.

În perioada 12 – 15 ianuarie trecător și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă și în restul intervalului.

Dobrogea

Până pe 15 ianuarie vremea va fi rece, pe arii restrânse geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de -2...0 grade și minime în general de -8...-6 grade.

Media temperaturilor maxime estimată pentru perioada 16 – 25 ianuarie va oscila între 2 și 5 grade, iar minimele se vor situa în jurul a -2 grade.

Trecător și pe arii restrânse vor fi intervale cu precipitații slabe. După 23 ianuarie ar fi posibil un episod cu precipitații pe arii mai extinse.

Muntenia

Vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -3 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade, dar izolat și miercuri noaptea, cu o medie a acestora în jurul a -7 grade.

„De miercuri (14 ianuarie), vremea se va încălzi, mai ales în zonele de deal și de munte, iar maximele vor ajunge la 0 grade. Între 15 și 25 ianuarie, valorile diurne vor fi cuprinse între -1 și 3 grade.

Temperaturile nocturne vor crește până în jurul a -2 grade în perioada 17–20 ianuarie, apoi vor scădea ușor, până la -5 grade spre finalul intervalului.

Vor fi precipitații locale pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Intervale cu precipitații vor fi și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

Oltenia

Vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -2 grade, ger în aproape toată regiunea în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -11 grade.

Citește și: Meteorologii anunță că noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă din această iarnă. Lista județelor care intră sub cod galben

Vremea se va încălzi în perioada 14 -16 ianuarie, în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 3...5 grade, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 2 grade. Media regională a temperaturilor minime prognozată pentru perioada 14 – 25 ianuarie va fi cuprinsă între -5 și -2 grade.

Vor fi precipitații pe arii realtiv extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Intervale cu precipitații vor fi și după 19 ianuarie.

La munte

Vremea va fi geroasă la începutul intervalului, atât pe timpul zilei cât și noaptea, cu temperaturi maxime în jurul a -12 grade și minime în medie pentru întreaga zonă de -16 grade.

Începând cu 14 ianuarie, temperaturile maxime vor crește până în jurul a 0 grade, cu valori mai scăzute după 23 ianuarie. Noaptea, temperaturile vor fi în medie între -6 și -4 grade, scăzând spre -8 grade la finalul perioadei.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vor fi intervale cu precipitații și după 19 ianuarie.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină
gandul.ro
image
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
observatornews.ro
image
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Legi noi pentru românii cu restanțe la întreținere: ce se schimbă, dacă stai la bloc
playtech.ro
image
Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec! Ce se întâmplă cu cei doi jucători care n-au impresionat, deocamdată, la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Românii își fac bagajele și pleacă din Marea Britanie. Marea întoarcere la...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac
romaniatv.net
image
Anunț privind pensiile private din România! Veste pentru 8.4 milioane de români în 2026: Dublu faţă de acum trei ani
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?