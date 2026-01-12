Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 12 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi începând din zilele următoare, însă la finalul intervalului este așteptată o răcire.

Banat

În Banat, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -6 grade și ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -10 grade.

De marți, vremea va intra într-un proces de încălzire, cu o medie a temperaturilor maxime pe întreaga regiune de 4...6 grade și minime de -2...0 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ. Vor fi intervale cu precipitații și după 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

Crișana

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -8 grade și ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade.

Și aici, de marți, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la -2 grade, iar în 14 și 15 ianuarie se vor atinge valori de 2....3 grade.

În perioada 16–25 ianuarie, temperaturile maxime vor fi de 4–6 grade. Minimele vor crește până la 1–2 grade în 15 ianuarie, apoi vor coborî la -4…-2 grade, cu tendință de scădere după 23 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ. Vor fi intervale cu precipitații și după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

Transilvania

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -7 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -15 grade, dar și miercuri noaptea, mai ales în estul regiunii, cu o medie a acestora în jurul a -8 grade.

De miercuri (14 ianuarie) vremea se va încălzi în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 0 grade, iar în perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 0...2 grade.

Temperaturile minime vor crește până la o medie de 0 grade în 15 ianuarie, apoi vor varia între -8 și -4 grade, cu tendință de scădere după 22 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

Maramureș

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -6 grade, ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -14 grade, dar posibil miercuri noaptea, cu o medie de -8 grade.

De miercuri (14 ianuarie), vremea se va încălzi, iar maximele vor ajunge la -1 grad, urmând ca între 15 și 25 ianuarie să se situeze, în medie, la 2–3 grade.

Temperaturile nocturne vor crește până la 0 grade în 15 și 16 ianuarie, apoi vor coborî la -6…-4 grade, cu tendință de scădere după 22 ianuarie.

Temporar vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie. Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitatea mai mare după 23 ianuarie.

Moldova

Până pe 15 ianuarie vremea va fi rece, local geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de -3...-2 grade și minime în general de -10...-8 grade.

În perioada 16 – 25 ianuarie media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul a 0 grade, iar în privința temperaturilor minime se va înregista o medie de -8...-4 grade.

În perioada 12 – 15 ianuarie trecător și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă și în restul intervalului.

Dobrogea

Până pe 15 ianuarie vremea va fi rece, pe arii restrânse geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de -2...0 grade și minime în general de -8...-6 grade.

Media temperaturilor maxime estimată pentru perioada 16 – 25 ianuarie va oscila între 2 și 5 grade, iar minimele se vor situa în jurul a -2 grade.

Trecător și pe arii restrânse vor fi intervale cu precipitații slabe. După 23 ianuarie ar fi posibil un episod cu precipitații pe arii mai extinse.

Muntenia

Vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -3 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade, dar izolat și miercuri noaptea, cu o medie a acestora în jurul a -7 grade.

„De miercuri (14 ianuarie), vremea se va încălzi, mai ales în zonele de deal și de munte, iar maximele vor ajunge la 0 grade. Între 15 și 25 ianuarie, valorile diurne vor fi cuprinse între -1 și 3 grade.

Temperaturile nocturne vor crește până în jurul a -2 grade în perioada 17–20 ianuarie, apoi vor scădea ușor, până la -5 grade spre finalul intervalului.

Vor fi precipitații locale pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Intervale cu precipitații vor fi și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

Oltenia

Vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -2 grade, ger în aproape toată regiunea în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -11 grade.

Vremea se va încălzi în perioada 14 -16 ianuarie, în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 3...5 grade, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 2 grade. Media regională a temperaturilor minime prognozată pentru perioada 14 – 25 ianuarie va fi cuprinsă între -5 și -2 grade.

Vor fi precipitații pe arii realtiv extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Intervale cu precipitații vor fi și după 19 ianuarie.

La munte

Vremea va fi geroasă la începutul intervalului, atât pe timpul zilei cât și noaptea, cu temperaturi maxime în jurul a -12 grade și minime în medie pentru întreaga zonă de -16 grade.

Începând cu 14 ianuarie, temperaturile maxime vor crește până în jurul a 0 grade, cu valori mai scăzute după 23 ianuarie. Noaptea, temperaturile vor fi în medie între -6 și -4 grade, scăzând spre -8 grade la finalul perioadei.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vor fi intervale cu precipitații și după 19 ianuarie.