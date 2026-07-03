search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Tudor Duma, cunoscut sub porecla „Maru”, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Decizia este definitivă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri. Decizia Curții de Apel București este definitivă. 

Dealerul Tudor Duma, zis Maru
Tudor Duma a fost condamnat definitiv la închisoare FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Instanța a respins atât apelul formulat de DIICOT, cât și pe cel al lui Tudor Duma, dealerul lui Vlad Pascu, astfel că sentința pronunțată de Tribunalul București în noiembrie 2024 a rămas definitivă.

Poliția a fost nevoită să meargă la el acasă pentru a-l ridica, întrucât acesta nu s-a predat. El a fost preluat de oamenii legii și dus la penitenciarul Rahova, potrivit Antena 3.

„Decizia penală nr.1175/A din 03.07.2026 - În baza art.421 alin. 1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi inculpaţii Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, împotriva sentinţei penale nr. 1419 din data 18.11.2024, pronunțată în dosarul nr. 36501/3/2023, al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii intimaţi inculpaţi Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în apel, în cuantum de 2000 de lei, fiecare.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală rămân în sarcina statului. Ia act că asistenţa juridică a inculpaţilor a fost asigurată de avocaţi aleşi. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi, în cuantum de 700 lei, fiecare (conform delegaţiilor nr. 217170/10.01.2025, 214479/13.12.2024 şi 214462/13.12.2024), se avansează către Baroul Bucureşti din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.07.2026”, se arată în hotarârea judecătorilor nr 1175/2026 din 03.07.2026.

Tudor Duma a ajuns în atenția publicului după ce numele lui a apărut în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul mortal de la 2 Mai.

În timpul procesului, Vlad Pascu a mărturisit că îl cunoaște pe „Maru” încă de la 14 ani și că acesta îi fusese dealer, organizând petreceri unde circulau metamfetamină, oxicodonă și alte droguri de mare risc. De asemenea, el a indicat chiar și sursele de aprovizionare ale lui Duma, printre care un angajat al Spitalului Floreasca, cunoscut în rețea sub porecla „doctorul”.

Potrivit procurorilor DIICOT, acesta are antecedente penale, fiind consumator de droguri încă de la vârsta de 15 ani, iar de la consum propriu a trecut treptat la distribuție.

În decembrie 2023, DIICOT l-a trimis în judecată, alături de frații Ștefan Ciprian și Costin Anton Constantin, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată.

În plus, Duma este recidivist: anterior fusese condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare pentru furt calificat, după ce s-a filmat chiar în Spitalul de Urgență Floreasca, mândrindu-se că a spart farmacia unității medicale pentru a sustrage medicamente. Deși atunci a reușit să plece doar cu două pungi de ser fiziologic, episodul a confirmat imaginea unui individ cu un stil de viață dominat de droguri și ilegalitate.

În septembrie anul trecut, el fusese plasat în arest la domiciliu în dosarul privind moartea tânărului de 20 de ani Rareş Ion.

Potrivit datelor din anchetă, în seara de 14 aprilie 2024, Rareș a mers la „Maru”, unde a consumat metadonă și alte substanțe într-un garaj pus la dispoziție chiar de Duma. Câteva ore mai târziu, starea tânărului s-a agravat, iar iubita lui „Maru” a chemat ambulanța. Rareș a fost dus la Spitalul Floreasca, dar dimineața s-a întors acasă. La doar două ore după, viața lui s-a încheiat brusc.

Raportul medico-legal a arătat o combinație letală de substanțe: benzodiazepine, metadonă, tramadol, canabinoizi, 6-MAM și alfa-PVP. Procurorii DIICOT au stabilit că Tudor Duma a facilitat consumul acestor droguri și deținea, la domiciliu, substanțe interzise pentru uz propriu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Spion MAI rupe tăcerea în cazul Pașca – Structuri de informații ale Internelor au documentat afacerea dubioasă din 2017-2018 – Acțiunile oprite brusc
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Postarea sfâșietoare distribuită 
fanatik.ro
image
O scriitoare celebră, despre drama uitată a femeilor evreice din Yemen și una dintre cele mai controversate istorii ale Israelului: „Mai este mult până când societatea va face dreptate”
libertatea.ro
image
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere: 7.000.000 de euro!
digisport.ro
image
Disperare printre legumicultori! Regiunea din România unde castraveții au ajuns să se vândă cu doar 20 de bani kilogramul: „Nici la prețul ăsta nu-i cumpără nimeni”
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
"E umilitor pentru România, s-au depășit niște linii roșii". Editorialul lui Nicușor Dan, criticat dur
observatornews.ro
image
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
cancan.ro
image
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi ca profesor pentru pensia integrală. Regula pe care mulți dascăli nu o cunosc
playtech.ro
image
Omul care a comis penalty la debutul în naționala României a semnat în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
Adio, FCSB? Mirel Rădoi a pus mâna pe telefon și un titular a spus "DA" pentru transfer
digisport.ro
image
Tudor Duma, zis „Maru”, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 3 luni de închisoare. Cât va sta, de fapt, în spatele gratiilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
MApN a primit răspunsul părții ucrainene referitor la incidentul din Portul Constanța cu drona marină: Cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
L-ar mai pune George Simion pe Călin Georgescu în funcția de premier, așa cum afirma în trecut? În ce relații sunt cei doi: „Suntem doi competitori politici”
click.ro
image
Horoscop sâmbătă, 4 iulie. Berbecii scapă de stres, iar Balanțele au parte de o întâlnire fermecătoare
click.ro
image
Ce întrebare o scoate din sărite pe Gabriela Oțil. Are legătură cu micuțul Tiago: „Am dat înapoi…”
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Comandantul Regimentului 149 Pușcași sovietic, înainte de ofensiva de la Halhin-Gol (© Wikimedia Commons)
Uniunea Sovietică, un model de epuizare a resurselor în ritm uluitor, în vara anului 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike, după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
image
L-ar mai pune George Simion pe Călin Georgescu în funcția de premier, așa cum afirma în trecut? În ce relații sunt cei doi: „Suntem doi competitori politici”

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza