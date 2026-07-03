Video Tudor Duma, cunoscut sub porecla „Maru”, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Decizia este definitivă

Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Instanța a respins atât apelul formulat de DIICOT, cât și pe cel al lui Tudor Duma, dealerul lui Vlad Pascu, astfel că sentința pronunțată de Tribunalul București în noiembrie 2024 a rămas definitivă.

Poliția a fost nevoită să meargă la el acasă pentru a-l ridica, întrucât acesta nu s-a predat. El a fost preluat de oamenii legii și dus la penitenciarul Rahova, potrivit Antena 3.

„Decizia penală nr.1175/A din 03.07.2026 - În baza art.421 alin. 1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi inculpaţii Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, împotriva sentinţei penale nr. 1419 din data 18.11.2024, pronunțată în dosarul nr. 36501/3/2023, al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii intimaţi inculpaţi Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în apel, în cuantum de 2000 de lei, fiecare.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală rămân în sarcina statului. Ia act că asistenţa juridică a inculpaţilor a fost asigurată de avocaţi aleşi. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi, în cuantum de 700 lei, fiecare (conform delegaţiilor nr. 217170/10.01.2025, 214479/13.12.2024 şi 214462/13.12.2024), se avansează către Baroul Bucureşti din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.07.2026”, se arată în hotarârea judecătorilor nr 1175/2026 din 03.07.2026.

Tudor Duma a ajuns în atenția publicului după ce numele lui a apărut în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul mortal de la 2 Mai.

În timpul procesului, Vlad Pascu a mărturisit că îl cunoaște pe „Maru” încă de la 14 ani și că acesta îi fusese dealer, organizând petreceri unde circulau metamfetamină, oxicodonă și alte droguri de mare risc. De asemenea, el a indicat chiar și sursele de aprovizionare ale lui Duma, printre care un angajat al Spitalului Floreasca, cunoscut în rețea sub porecla „doctorul”.

Potrivit procurorilor DIICOT, acesta are antecedente penale, fiind consumator de droguri încă de la vârsta de 15 ani, iar de la consum propriu a trecut treptat la distribuție.

În decembrie 2023, DIICOT l-a trimis în judecată, alături de frații Ștefan Ciprian și Costin Anton Constantin, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată.

În plus, Duma este recidivist: anterior fusese condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare pentru furt calificat, după ce s-a filmat chiar în Spitalul de Urgență Floreasca, mândrindu-se că a spart farmacia unității medicale pentru a sustrage medicamente. Deși atunci a reușit să plece doar cu două pungi de ser fiziologic, episodul a confirmat imaginea unui individ cu un stil de viață dominat de droguri și ilegalitate.

În septembrie anul trecut, el fusese plasat în arest la domiciliu în dosarul privind moartea tânărului de 20 de ani Rareş Ion.

Potrivit datelor din anchetă, în seara de 14 aprilie 2024, Rareș a mers la „Maru”, unde a consumat metadonă și alte substanțe într-un garaj pus la dispoziție chiar de Duma. Câteva ore mai târziu, starea tânărului s-a agravat, iar iubita lui „Maru” a chemat ambulanța. Rareș a fost dus la Spitalul Floreasca, dar dimineața s-a întors acasă. La doar două ore după, viața lui s-a încheiat brusc.

Raportul medico-legal a arătat o combinație letală de substanțe: benzodiazepine, metadonă, tramadol, canabinoizi, 6-MAM și alfa-PVP. Procurorii DIICOT au stabilit că Tudor Duma a facilitat consumul acestor droguri și deținea, la domiciliu, substanțe interzise pentru uz propriu.