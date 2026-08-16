Vicecampion la atletism, muncitor la câmp. Cealaltă față a sportului de performanță

Medalii internaționale, campionate europene și antrenamente zilnice. Din exterior, viața unui atlet de top pare exclusiv dedicată sportului. În marșul francez însă, realitatea este mult mai puțin spectaculoasă: unii dintre cei mai buni sportivi ai țării trebuie să muncească în paralel pentru a-și putea continua cariera.

Martin Madeline-Degy este vicecampion al Franței la 35 km. Cu doar câteva zile înainte de Campionatele Europene de la Birmingham, nu se afla într-un cantonament sofisticat, ci culegea legume în regiunea Toulouse. Are un angajator care îi oferă zile libere pentru stagii și concursuri, dar lucrează în același timp și în activități extrașcolare. Descrierea pe care o face propriei situații este edificatoare: nu este chiar o luptă pentru supraviețuire, dar nici foarte departe.

Costurile sunt importante. Madeline-Degy poate uza până la 15 perechi de încălțăminte într-un singur an, într-o disciplină în care contractele consistente cu sponsorii nu sunt deloc garantate.

Ocupantul locului 4 la Mondiale lucrează la spații verzi

Nici Aurélien Quinion, locul 4 la 20 km la precedentele Campionate Mondiale, nu trăiește exclusiv din performanță. Francezul lucrează în domeniul întreținerii spațiilor verzi la Ermont-Eaubonne și are un program redus la 60%, care îi permite să-și organizeze antrenamentele. În plus, participă la acțiuni în școli și companii pentru promovarea sportului, iar veniturile astfel obținute îl ajută să-și plătească stagiile de pregătire, scrie „Le Parisien”, cotidianul care a și descoperit aceste cazuri.

Există însă și o altă lecție interesantă în această poveste: rezultatele nu mai sunt suficiente. Clémence Beretta, locul 15 la Jocurile Olimpice de la Paris, spune că sportivul modern trebuie să gândească aproape ca un om de afaceri. Nu mai „vinde” doar disciplina și performanțele, ci și propria personalitate.

Fostă studentă la comunicare și marketing, Beretta și-a construit singură imaginea pe rețelele sociale, a atras o companie care îi permite să se concentreze pe pregătire și organizează inclusiv conferințe pentru firme. La început, colegii ironizau faptul că făcea numeroase ședințe foto. Ulterior au înțeles motivul: vizibilitatea poate face diferența dintre posibilitatea de a practica sport profesionist și nevoia unui al doilea serviciu.

Este cealaltă față a atletismului: oameni care se pregătesc pentru podiumuri europene după o zi petrecută la câmp sau la întreținerea spațiilor verzi.