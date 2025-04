Apar detalii şocante despre moartea lui Rareş, tânărul de 20 de ani. „Maru”, dealerul lui Vlad Pascu s-a rugat o oră de el ca să-l convingă să se drogheze. Mai mut, el ar fi încercat să scoată bani pe seama tragediei, susţin prietenii victimei.

Rareş Ion, tânărul care a murit de supradoză voia să se lase de droguri, după ce în februarie a ajuns cu ambulanţa la spital. Prietenii victimei susţin că Maru l-a convins luni, pe Rareş să se drogheze în timp ce se aflau în garajul locuinţei sale.

„Maru a luat ceva, o seringă, cu o substanţă şi acesta s-a rugat de el vreo oră să bage cu el în venă că, fix aşa a spus: <O să fie bun!>. Rareş a zis că îi e frică să mai bage, că ultima dată s-a întâmplat, ultima dată când băgase a fost faza cu ambulanţa şi a zis că lui îi e frică să mai bage aşa ceva, vreodată în el, şi că n-ar mai vrea”, spune prietenul lui Rareș, potrivit observator.

„L-a chemat să se drogheze. S-au dus, au luat metadonă, Rareş a zis că el nu ar vrea să bage, el ar vrea să vândă. Până la urmă, Duma a insistat, că, hai, ia şi tu. Duma Tudor i-a dat în jur de 6 grame. Apoi a pornit live-ul”, mărturisește iubita lui Rareș.

Mai mult, iubita lui Rareș Ion, a declarat că persoana care i-a vândut droguri acestuia se numește Victoria Pica. Ea spune că nu este prima dată când cineva a murit după ce a cumpărat droguri de la o acea persoană.

„Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pica și că și-a cumpărat acele pastile, atât. Și am închis telefonul. Am mai auzit de asta pentru că, cu un an în urmă, prietena mea, Ana, s-a văzut cu mine și mi-a zis că s-a văzut cu acea Pica, că și-a luat acele patru pastile. Și a doua zi a murit”, mai spune iubita lui Rareș.

Ar fi cerut apoi bani pe TikTok pentru a arăta clipul morţii prietenului lui

Potrivit publicației citate, „Maru”, are peste 5.500 de urmăritori pe TikTok, iar prietenii victimei spun că după moartea lui Rareş, Maru ar fi încercat să obţină bani şi noi abonamente pe TikTok, folosindu-se chiar de tragedie.

„Maru, aseară, făcuse live şi a spus pe live, la toată lumea, voia să ia "clout" de pe moartea lui Castron, lu' Rareş şi le spunea la oameni, efectiv le spunea la oameni, să se aboneze pe TikTok, să dea 15 lei ca să vadă clip, cum a murit Rareş, efectiv", a declarat prietenul lui Rareș.

Înainte să fie reţinut, Maru a declarat că Rareş venise la el, deja drogat.

Procurorii îl acuză pe dealerul Tudor Duma zis „Maru” că a refuzat să cheme ambulanța

Procurorii DIICOT îl acuză pe Tudor Duma zis „Maru” că i-a furnizat drogurile tânărului de 20 de ani care a murit de la o supradoză. El a fi refuzat să cheme ambulanța pentru a-l salva pe tânărul aflat în agonie, de teamă să nu aibă el însuși probleme cu autoritățile.

„Martora le-a cerut celor doi să sune la ambulnață. Cei doi se certau între ei, inculpatul spunând că, dacă va suna la ambulanță, își va crea singur probleme. Martora a insistat și, în final, cei doi au hotărât să-l scoată pe IR afară din garaj. În înregistrările preluate de camerele de supraveghere se observă că victima a fost scoasă afară din garaj de inculpat împreună cu altă persoană și dus până în capătul străzii”, potrivit probelor de la dosar.

Ulterior acea persoană a sunat la 112 și a semnalat că, în fața blocului se află „un om care și-a băgat ceva în venă, are buzele mov, se scarpină, are vena spartă, posibil supradoză/consum de droguri.”

Ambulanța care a ajuns la fața locului a preluat-o pe victimă și a transportat-o la Spitalul de Urgență Floreasca București.

„La data de 15.04.2025 în jurul orei 06:00, victima a fost externată, a stat în pat la domiciliu sub îngrijirea fratelui său, iar în cursul aceleași zile, în jurul orei 09:00, a survenit decesul”, potrivit referatului procurorilor, citat de Antena 3 CNN.

În referat, procurorul de caz a remarcat „cinismul lui Tudor Duma prin refuzul de a solicita sprijin medical pentru victima, aflată într-o stare gravă”.

Medicii legiști au găsit în proba de sânge prelevată de la tânărul mort un amestec de droguri: benzodiazepine, metadonă, tramadol, canabinoizi, 6-MAM și alfa PVP.

„În literatura de specialitate se precizează că 6-MAM este un metabolit al heroinei cu o fereastră de detecție relativ scurtă, de aproximativ 12 ore după consum, ceea ce indică un consum foarte recent”, arată referatul DIICOT.