O firmă aproape necunoscută, cu legături în cercul lui Trump, este la un pas de un contract energetic de peste un miliard de dolari în Balcani

O companie puțin cunoscută din Bosnia și Herțegovina, care are legături cu apropiați ai președintelui american Donald Trump, este foarte aproape de a obține contracte de peste un miliard de dolari pentru proiecte energetice strategice în Balcani.

Compania AAFS Infrastructure and Energy ar urma să construiască și să opereze o conductă de gaze care să conecteze Bosnia și Herțegovina la terminalele energetice de pe coasta Croației, facilitând astfel importul de gaze naturale din Statele Unite și reducând dependența regiunii de Rusia,- potrivit unei investigații publicate de The Guardian.

Un oficial bosniac citat sub protecția anonimatului a descris proiectul drept „probabil cea mai importantă investiție de infrastructură din istoria Bosniei și Herțegovinei”.

Reprezentanți apropiați de Donald Trump

Potrivit investigației, AAFS nu are experiență cunoscută în dezvoltarea unor proiecte energetice de asemenea amploare. Cu toate acestea, compania este reprezentată de două persoane cu conexiuni importante în cercurile republicane din Statele Unite.

Unul dintre aceștia este avocatul american Jesse Binnall, cunoscut pentru faptul că i-a reprezentat pe Donald Trump și pe fiul acestuia în mai multe procese și pentru implicarea sa în campaniile de contestare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Cel de-al doilea reprezentant este Joe Flynn, fratele lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump. Ambii au fost implicați în inițiativele care au susținut că scrutinul câștigat de Joe Biden ar fi fost fraudat.

The Guardian notează că proiectul beneficiază de susținerea administrației Trump, care îl consideră un element-cheie al strategiei americane de diminuare a influenței energetice a Rusiei în sud-estul Europei.

Conducta care ar putea schimba piața gazelor din Bosnia

Planul de conectare a Bosniei la infrastructura energetică din Croația este discutat de mai mulți ani și a fost susținut atât de administrațiile democrate, cât și de cele republicane de la Washington.

În perioada administrației Biden, proiectul urma să fie implementat prin intermediul companiei naționale de gaze a Bosniei. Divergențele politice dintre liderii etnici ai țării au blocat însă în repetate rânduri avansarea investiției.

În aceste condiții, o parte dintre oficialii bosniaci au apreciat că implicarea unei companii apropiate actualei administrații americane ar putea accelera realizarea proiectului.

Documentele consultate de publicația britanică arată că valoarea totală a investiției ar putea depăși 1,2 miliarde de euro, sumă care include atât conducta de gaze, cât și construirea a trei centrale electrice.

Controverse privind atribuirea contractului

Unul dintre cele mai criticate aspecte ale proiectului este modul în care AAFS a fost desemnată contractor.

Potrivit investigației, autoritățile bosniace au adoptat în luna martie o legislație prin care compania a fost selectată direct, fără organizarea unei licitații publice.

Organizația Transparency International a avertizat că o astfel de procedură poate genera riscuri serioase într-un stat care se confruntă deja cu probleme de corupție.

Și Uniunea Europeană și-a exprimat rezervele. Ambasadorul UE la Sarajevo a transmis liderilor politici bosniaci că orice schimbare majoră în politica energetică a țării ar trebui discutată și coordonată cu Bruxelles-ul.

Miza: reducerea dependenței de gazul rusesc

Administrația americană susține că proiectul va contribui la consolidarea independenței energetice a Bosniei și Herțegovinei.

„Această colaborare întărește independența energetică și pune capăt dependenței de gazul rusesc”, a transmis ambasada Statelor Unite la Sarajevo într-un mesaj publicat în luna aprilie.

În prezent, Bosnia își asigură practic întreaga cantitate de gaze naturale din Rusia.

Rolul-cheie al lui Milorad Dodik

Pentru implementarea proiectului este necesar și acordul liderilor sârbilor bosniaci, iar atenția se îndreaptă către Milorad Dodik, liderul naționalist al sârbilor din Bosnia și politician considerat apropiat de Moscova.

În ultimii ani, Dodik a fost sancționat de administrația Biden, fiind acuzat de corupție și de subminarea instituțiilor statului bosniac.

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relațiile dintre Dodik și cercurile republicane s-au îmbunătățit considerabil. Potrivit The Guardian, Michael Flynn s-a numărat printre consultanții implicați în campania de lobby prin care liderul sârbilor bosniaci a încercat să obțină sprijinul noii administrații americane.

La scurt timp după o vizită în Bosnia a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american, Milorad Dodik a lăsat să se înțeleagă că nu va bloca realizarea conductei.

În aceste condiții, concluzionează publicația britanică, AAFS Infrastructure and Energy și partenerii săi americani sunt mai aproape ca niciodată de preluarea unuia dintre cele mai importante proiecte energetice din Balcani.