 Un conflict în derivă și stocuri limitate de armament. De ce își schimbă Washingtonul prioritățile strategice în fața expansiunii Chinei | adevarul.ro
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Analiză Un conflict în derivă și stocuri limitate de armament. De ce își schimbă Washingtonul prioritățile strategice în fața expansiunii Chinei

Război în Orientul Mijlociu
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Decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda temporar loviturile aeriene asupra Iranului a generat îngrijorare la Washington. Oficialii americani avertizează că Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea profita de epuizarea stocurilor de interceptoare Patriot pentru a lansa noi acțiuni strategice în Europa și Asia.

Tensiunile cresc între China și SUA
Washingtonul își redirigează atenția spre contracararea Beijingului/FOTO:Shutterstok

Cotidianul The New York Times relatează că unii oficiali americani consideră că Rusia și China urmăresc cu atenție evoluția capacităților militare ale Statelor Unite.

Potrivit publicației, există preocupări că Moscova ar putea încerca să intensifice presiunea asupra Ucrainei sau pe flancul estic al NATO, în timp ce Beijingul ar putea evalua oportunități de a-și crește presiunea asupra Taiwanului.

Nu există însă dovezi publice că Rusia sau China au luat decizii în acest sens, iar autoritățile de la Moscova și Beijing nu au comentat informațiile.

Casa Albă respinge informațiile privind lipsa de muniții

Administrația americană a respins afirmațiile potrivit cărora rezervele de interceptoare Patriot ar fi insuficiente.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că armata Statelor Unite dispune de resursele necesare pentru a îndeplini orice misiune ordonată de președinte.

Interceptoarele Patriot se numără printre cele mai solicitate sisteme de apărare aeriană ale armatei americane, fiind utilizate atât pentru protejarea bazelor americane din Orientul Mijlociu, cât și în sprijinul Ucrainei.

Tensiuni suplimentare între Ucraina și Iran

În paralel, relațiile dintre Ucraina și Iran s-au deteriorat după un incident petrecut în Marea Caspică.

Autoritățile iraniene au declarat că o navă comercială iraniană a fost lovită într-un atac atribuit Ucrainei, incident în urma căruia un marinar și-ar fi pierdut viața, iar alte persoane au fost rănite.

Ministerul iranian de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran pentru a protesta față de ceea ce a descris drept un act ostil.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că forțele ucrainene au vizat nave implicate în transportul de încărcături militare asociate Iranului, precum și o navă militară rusă.

Teheranul respinge aceste afirmații și susține că nava era utilizată exclusiv în scopuri comerciale și că Iranul nu este parte a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Diplomația rămâne activă

Potrivit relatărilor din presa americană, Statele Unite și Iranul au încercat în ultimele luni să negocieze un acord privind securitatea navigației prin Strâmtoarea Hormuz, programul nuclear iranian, dezvoltarea rachetelor și eventuale măsuri de relaxare a sancțiunilor.

Discuțiile, desfășurate cu mediere internațională, nu au produs însă rezultate, iar tensiunile dintre cele două state au continuat să escaladeze.

În prezent, eforturile diplomatice se concentrează asupra unor noi contacte între oficiali iranieni și din Oman privind siguranța transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exportul mondial de petrol.

Reacția piețelor

Piețele energetice au reacționat la reducerea intensității confruntărilor dintre Statele Unite și Iran.

Prețul petrolului Brent a scăzut cu peste 7% la începutul săptămânii, coborând la aproximativ 89 de dolari pe baril, după ce în zilele precedente depășise pragul de 100 de dolari.

Analiștii consideră că evoluția prețurilor reflectă așteptările investitorilor privind evitarea, cel puțin pe termen scurt, a unei escaladări militare care ar putea afecta transporturile de petrol din Golf.

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Deocamdată, nu este clar dacă actuala pauză a confruntărilor va conduce la reluarea negocierilor sau dacă va reprezenta doar o întrerupere temporară într-un context regional marcat de tensiuni persistente.

Washingtonul își redirigează atenția spre contracararea Beijingului

În timp ce gestionează crizele din Orientul Mijlociu, administrația Trump pregătește un program amplu de finanțare, de sute de milioane de dolari, destinat contracarării influenței globale a Chinei.

Administrația președintelui american Donald Trump pregătește o majorare de ordinul sutelor de milioane de dolari a finanțării unor programe destinate limitării influenței Chinei în mai multe regiuni ale lumii, relatează Associated Press (AP), care citează documente interne și surse oficiale.

Inițiativele vizează, între altele, dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații, securitatea cibernetică și protejarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice.

Planurile apar după ce, anul trecut, administrația a suspendat sau a redus finanțarea mai multor programe externe în cadrul unui proces amplu de restructurare bugetară și administrativă.

Investiții în cablurile submarine din America Centrală și Caraibe

Potrivit AP, administrația a informat Congresul că intenționează să aloce 175,8 milioane de dolari pentru înlocuirea unor cabluri submarine de telecomunicații considerate învechite în America Centrală și regiunea Caraibelor.

Documentele consultate de agenția de presă arată că proiectul urmărește dezvoltarea unor infrastructuri de comunicații considerate sigure și sprijinirea guvernelor din regiune în colaborarea cu operatori privați pentru instalarea noilor cabluri.

Autoritățile americane afirmă că inițiativa are ca obiectiv reducerea dependenței de infrastructuri asupra cărora China și-ar putea extinde influența.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că activitatea economică a Chinei în emisfera vestică reprezintă o preocupare pentru securitatea națională și interesele economice ale Statelor Unite.

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Programe suplimentare în mai multe regiuni

AP relatează că Departamentul de Stat analizează posibilitatea alocării a aproape 500 de milioane de dolari pentru programe desfășurate în America Latină, Africa și Asia.

Potrivit unui document intern consultat de agenție, administrația consideră că este necesar un răspuns la extinderea influenței economice, tehnologice și diplomatice a Chinei.

Documentul susține că această influență afectează interesele strategice ale Statelor Unite.

Un înalt oficial american, citat de AP sub protecția anonimatului, a confirmat că administrația analizează extinderea finanțării pentru proiecte destinate contracarării influenței Beijingului, fără a oferi detalii suplimentare.

Printre proiectele analizate se numără înființarea unor centre regionale de securitate cibernetică în Argentina și Belize, destinate monitorizării amenințărilor la adresa infrastructurii critice.

De asemenea, administrația intenționează să sprijine inițiative în Ecuador, Jamaica, Mexic, Paraguay, Peru și Uruguay, care vizează protejarea infrastructurii portuare, combaterea pescuitului ilegal și securizarea exploatării mineralelor considerate esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie.

Potrivit AP, alte programe urmăresc limitarea exportului de tehnologii chineze de supraveghere și reducerea sprijinului internațional pentru proiectele spațiale ale Beijingului.

Noile inițiative vin în contextul în care datele recente indică o creștere a sprijinului global pentru influența Chinei în comparație cu cea a Statelor Unite, punând presiune suplimentară pe politica externă de la Washington înainte de întâlnirea planificată dintre Donald Trump și Xi Jinping.

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