Troița lui Corneliu Zelea Codreanu a fost distrusă și înlocuită cu o perie de WC. Diana Șoșoacă este revoltată: „Cum să tai crucea lui Hristos?”

Troița din satul Tâncăbești, loc cunoscut pentru comemorările dedicate liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost găsită distrusă. În caz, Poliția din Ilfov a deschis o anchetă.

Este vorba despre troița la care, de-a lungul anilor, s-au adunat simpatizanți ai mișcării legionare.

„La data de 28 noiembrie, polițiști din cadrul Poliţiei Staţiunii Snagov, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat în zona adiacentă a DN1 faptul că o troiţă din satul Tâncăbeşti a fost distrusă. La acest moment, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis IPJ Ilfov, vineri, 28 noiembrie.

Diana Șoșoacă este revoltată de incident. „Cum să tai crucea unor oameni uciși în cel mai abominabil mod? Cum să tai crucea lui Hristos? Acum înțelegeți că vor să distrugă creștinismul?”, scrie ea pe Facebook, după aflarea întâmplării.

În pădurea de lângă Tâncăbești a fost ucis pe 30 noiembrie 1938 Corneliu Zelea Codreanu, liderul Gărzii de Fier din perioada interbelică. Aici a fost ridicată o troiță unde simpatizanți ai mișcării legionare îl comemorează anual, deși legislația interzice utilizarea în public a simbolurilor fasciste.

Anul trecut, în luna decembrie, mai multe persoane au participat la un eveniment de comemorare în Tâncăbești, la care a fost prezentă și Diana Șoșoacă, șefa partidului S.O.S România. Aceasta s-a ales atunci cu dosar penal, iar ulterior a afirmat că ar fi fost amenințată cu arestarea de către Parchetul General.

„Am fost amenințată de Parchetul General că voi fi arestată până la 12 noaptea pentru că mi-am permis să aprind o lumânare la troița lui Corneliu Zelea Codreanu și că mi-am permis să fac parastas în memoria eroilor neamului românesc, unul dintre ei fiind Corneliu Zelea Codreanu”, spunea Diana Șoșoacă în 2024.