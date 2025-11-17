Video Diana Șoșoacă, petrecere cu artificii lângă Ambasada Ucrainei: „E ziua mea, fac ce vreau!” Au intervenit jandarmii

Petrecerea de ziua de naștere a Dianei Șoșoacă s-a transformat într-un scandal în centrul Bucureștiului. Eurodeputata și-a sărbătorit ziua cu artificii și muzică live, chiar în apropierea sediului MAE și a Ambasadei Ucrainei, fiind întreruptă de jandarmi și polițiști.

Cu o întârziere de câteva zile, din cauza unei deplasări în Rusia, la Soci, Diana Șoșoacă și-a sărbătorit duminică seară ziua de naștere la sediul partidului SOS România, din Aleea Modrogan. Deși spațiile partidelor politice sunt destinate activităților administrative, lidera SOS România a transformat sediul într-un veritabil festival, cu formație live, mici, fripturi la grătar și bere pentru câteva zeci de susținători. Petrecerea a durat până aproape de ora două noaptea, într-o zonă cu restricții de securitate.

Artificiile care au declanșat scandalul

Momentele cele mai controversate au fost artificiile trase în curtea sediului, după ora 1:00 noaptea, în apropierea Ambasadei Ucrainei și a Ministerului Afacerilor Externe. Folosirea materialelor pirotehnice în acest perimetru este interzisă.

În jurul orei 2:00, jandarmii și polițiștii au intervenit, alertați de zgomotul produs de artificii și de muzică. Aceștia au cerut aprobări pentru desfășurarea evenimentului, dar discuțiile tensionate au transformat atmosfera festivă într-un adevărat scandal.

Scandal cu poliția în mijlocul petrecerii

Polițiștii au cerut invitaților să părăsească locația, însă Diana Șoșoacă s-a opus și a început să îi înjure pe reprezentanții forțelor de ordine: „Nimeni să nu vorbească cu Poliția. Intrați înapoi!”, se aude pe înregistrările video postate pe Facebook.

„Nu am de ce să mă liniștesc! E ziua mea! La revedere!”, le-a mai spus eurodeputata polițiștilor care au încercat să o calmeze.

Ea a continuat să îi atace verbal: „Nu aveți ce discuta cu ăștia, trădătorii neamului românesc care vin să ne deranjeze pe noi când ne distrăm. Duceți-vă la PNL și arestații!”

La scurt timp, Șoșoacă le-a închis ușa în nas polițiștilor, urmând să îi urmărească apoi în exterior și să continue scandalul: „Nu ați primit nicio sesizare! Ați venit la ordine de la Guvern. Meseria e să te duci la ăia să îi arestezi pentru furt. E ziua mea, am 50 de ani! Am venit din Rusia! Pleacă de aici! Asta nu e meserie! Meserie e să te duci la Nicușor Dan! Fac ce vreau în proprietatea mea!”

După ce i-a alungat pe polițiști, eurodeputata s-a întors în sediul partidului pentru a continua petrecerea.

Autoritățile analizează în prezent dacă Diana Șoșoacă va fi sancționată pentru deranjarea ordinii publice și pentru folosirea ilegală a materialelor pirotehnice într-o zonă cu securitate sporită.