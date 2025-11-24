Video Șoșoacă, la înmormântarea medicului Flavia Groșan. Ar fi vrut „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”

Diana Șoșoacă, europarlamentară și lidera partidului S.O.S. România, a fost prezentă duminică la înmormântarea medicului Flavia Groșan.

Circa150 de persoan au participat duminică la înmormântarea fostului medic pneumolog Flabia Groșan, în vîrstă de 59 de ani, cunoscută pentru opiniile sale controversate în timpul pandemiei Covid-19.

La înmormântare și-a făcut apariția și Diana Șoșoacă, europarlamentară și lidera partidului S.O.S. România.

După ce sicriul Flaviei Groșan a fost așezat în mormânt, Diana Șoșoacă a vorbit cu presa. S-a declarat „devastată de durere” și a elogiat-o pe defunctă.

„Am venit pentru a o conduce pe ultimul drum în lumea noastră pe unul dintre cei mai mari eroi naționali ai timpurilor noastre contemporane, doctorița Flavia Groșan. Aici ar fi trebuit să vină de la președintele României, așa neconstituțional cum e, până la toți liderii de partid și toți medicii din România, inclusiv Colegiul Medicilor. Inclusiv medicii care au luptat alături de ea în pandemie aveau obligația morală să vină aici și să-i aducă un ultim omagiu, nu să trimită un reprezentant”, a spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a reluat teoriile conspirației din timpul pandemiei.

”Flavia Groșan a salvat o țară întreagă prin tratamentele pe care dânsa le-a dat oamenilor pentru a se salva de pneumonii și de virozele acelea cu care băgaseră lumea într-o totală debandadă, într-o frică cumplită”, scrie Bihoreanul.

Lidera S.O.S. România a susținut că tratamentele Flaviei Groșan s-ar fi aplicat „în toate țările din lume” și „sunt congrese unde tratamentele Flaviei Groșan sunt puse pe frontispiciu”. Europarlamentara a spus că s-ar fi așteptat să fie „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.

Diana Șoșoacă a mai spus că Flavia Groșan i-a fost prietenă și a susținut că s-a stins din viață fiindcă, bolnavă fiind, n-a încetat să lucreze.

„Flavia Groșan a fost bolnavă de cancer cu mult timp înainte de 2020 și aproape se vindecase, numai că avea o condiție: să stea liniștită, să nu mai muncească. Însă Flavia Groșan, dacă este acum la 2 metri sub pământ, este din cauza faptului că a iubit mai mult oamenii și lumea decât pe sine însăși. A renunțat la viață pentru a dărui din viața ei tuturor oamenilor. Flavia Groșan e un erou, e un martir…”.