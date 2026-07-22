Trenurile spre litoral circulă cu întârzieri: cabluri feroviare tăiate pe ruta București - Constanța

Mai multe trenuri care circulă între București și Constanța au întârzieri după ce câteva cabluri feroviare au fost avariate între stațiile Palas și Constanța.

Circulația trenurilor între stațiile Palas și Constanța este afectată după ce mai multe cabluri feroviare au fost avariate accidental de utilaje, anunță CFR Călători.

Defecțiunea a perturbat funcționarea normală a infrastructurii feroviare din zonă, iar trenurile care circulă pe această porțiune de traseu înaintează cu restricții până la remedierea problemei.

Potrivit companiei, trenurile IR 16085 București Nord - Constanța și IR 1585 București Nord - Constanța au ajuns cu întârzieri în stația Constanța.

CFR Călători avertizează că și alte trenuri care circulă pe ruta București -Constanța pot înregistra întârzieri până când echipele administratorului infrastructurii feroviare, CNCF „CFR” SA, vor finaliza lucrările de intervenție și vor readuce circulația la condiții normale de siguranță.

„Şi alte trenuri CFR Călători care circulă pe ruta Bucureşti - Constanţa pot înregistra întârzieri până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă de către echipele de intervenţie ale administratorului infrastructurii feroviare - CNCF CFR SA”, se arată în comunicatul companiei.

Echipele de intervenție lucrează pentru repararea cablurilor afectate și pentru reluarea circulației fără restricții. Până la finalizarea intervenției, pasagerii care călătoresc spre Constanța sunt sfătuiți să ia în calcul posibile întârzieri.