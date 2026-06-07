Reacții după moartea unui medic rezident la Spitalul Floreasca: „Mulți merg la muncă cu teamă”. Rogobete: „Vorbim despre un om”

Moartea unui medic rezident în ultimul an, găsit decedat sâmbătă într-o toaletă a Spitalului Floreasca, a provocat reacții puternice în sistemul medical. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete, reprezentanții medicilor rezidenți și alți specialiști au vorbit despre presiunea uriașă din spitale, epuizare și lipsa de perspective pentru tinerii medici.

Un prim mesaj public a venit din partea fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care a cerut respect pentru memoria tânărului medic și a familiei sale.

„Astăzi vorbim, înainte de toate, despre un om. Despre un tânăr care a ales una dintre cele mai grele profesii, care și-a dedicat viața salvării altora și care, din păcate, nu a mai putut fi salvat”, a transmis Rogobete.

Fostul ministru a făcut apel la prudență și a cerut ca nimeni să nu emită judecăți înainte de finalizarea anchetei.

„Orice concluzie pripită sau judecată publică este nedreaptă și lipsită de responsabilitate. În astfel de momente, avem nevoie de decență, de respect și de liniște”, a adăugat acesta.

În paralel, mai mulți medici au readus în atenție problemele cu care se confruntă rezidenții din România. Un medic a descris tragedia de la Floreasca drept un nou semnal de alarmă privind presiunea acumulată în timpul anilor de formare.

Potrivit acestuia, gărzile prelungite, lipsa personalului, presiunea profesională și incertitudinea privind viitorul contribuie la un climat de epuizare constantă.

Autorul amintește și de un sondaj realizat în această primăvară de platforma AbuzInSanatate.ro, la care au răspuns 574 de medici rezidenți. Conform datelor prezentate, aproape 72% dintre participanți au declarat că au fost victime ale unor forme de abuz din partea coordonatorilor, peste jumătate au trecut prin episoade repetate de umilință publică, iar aproape două treimi au afirmat că merg la spital cu teamă.

„Gărzile lungi, lipsa personalului, presiunea permanentă și teama de a greși creează un ciclu de epuizare. Mulți învață repede că e mai sigur să taci, să înduri și să aștepți să treacă timpul”, se arată în mesaj.

La rândul său, Diana Nastasă, președinta Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți, a descris dificultățile cu care se confruntă tinerii medici.

„Mulți dintre ei fac 4-5 gărzi pe lună, în special în ATI, urgență, medicină internă sau specialități chirurgicale. Sunt colegii care stau cele mai multe ore peste program”, a declarat aceasta pentru News.ro.

Nastasă a vorbit și despre nesiguranța profesională care îi afectează pe rezidenții aflați la finalul pregătirii.

„Cred că mulți dintre ei sunt stresați pentru că nu au siguranța zilei de mâine. Se gândesc la viitorul loc de muncă, la salarii și la cum își vor întreține familiile”, a spus reprezentanta rezidenților.

Poate cea mai emoționantă parte a declarației sale a fost cea referitoare la efortul zilnic depus de tinerii medici.

„Absolut toată lumea are probleme despre care nu vorbește cu nimeni. Sunt mândră de colegii care rezistă. Rezistă și nu știu sincer unii dintre ei cum o fac”, a afirmat Diana Nastasă.

O problemă discutată de ani de zile

Tragedia de la Floreasca a readus în discuție și situația medicilor care mor în timpul gărzilor sau imediat după acestea. În ultimii ani, mai multe cazuri au atras atenția opiniei publice, cel mai recent fiind cel al chirurgului Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău, găsită decedată în timpul unei gărzi în octombrie 2025.

Reprezentanții medicilor rezidenți susțin că soluțiile sunt cunoscute de ani de zile: reducerea numărului de ore petrecute în gardă, combaterea abuzurilor din sistem, creșterea numărului de posturi și asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea personală.

„Noi ne-am dori condiții mai bune de muncă și o împărțire echilibrată între timpul de lucru și viața personală. În momentul de față, pentru mulți colegi este foarte greu”, a concluzionat Diana Nastasă.

Între timp, ancheta privind decesul medicului rezident de la Floreasca este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească oficial cauzele morții.