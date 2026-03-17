Al cincilea avion american a ajuns la București. La Baza 90 Aeriană sunt parcate cinci Boeing KC-135 Stratotanker

Al cincilea avion de realimentare aeriană Boeing KC-135 Stratotanker al Forțelor Aeriene Americane a ajuns marți, 17 martie 2026, la București, potrivit Boarding Pass.

În prezent, la Baza 90 Aeriană „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu” sunt parcate cinci aeronave de acest tip, folosite în misiuni de realimentare în aer și pentru operațiuni logistice ale aviației militare.

Primele aeronave ale Statele Unite ale Americii au ajuns în România în urmă cu două zile și au devenit deja operaționale la baza aeriană situată lângă Otopeni, potrivit unor surse oficiale.

Inițial, trei avioane KC-135 Stratotanker au fost dislocate la București pentru a desfășura misiuni logistice și operațiuni de realimentare în zbor.

Sosirea celui de-al cincilea avion consolidează prezența temporară a aviației americane la Baza 90 Aeriană.

Dislocarea aeronavelor americane are loc după ce autoritățile din România au aprobat cererea Washingtonului de a permite utilizarea unor baze militare românești pentru operațiuni logistice legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Avioanele KC-135 Stratotanker sunt specializate în realimentarea în aer a altor aeronave militare, permițând extinderea razei de acțiune a avioanelor de luptă și a bombardierelor în timpul operațiunilor militare.