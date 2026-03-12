search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
„Au ales să fugă”. Radu Miruță critică AUR după ce parlamentarii săi nu au votat amplasarea avioanelor americane în România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat miercuri după ce parlamentarii AUR nu au votat solicitarea CSAT privind amplasarea în România a unor avioane americane de realimentare, retrăgându-și cartelele din sistemul de vot.

Ministrul Apărării, Radu Miruță. FOTO: Facebook
Ministrul Apărării, Radu Miruță. FOTO: Facebook

„Din păcate, unii parlamentari care se declară zgomotos «naționaliști» au ales să fugă de la vot. Încasează indemnizația de parlamentar, dar când vine momentul responsabilității... dispar”, a declarat Miruță.

Totuși, proiectul de hotărâre a fost aprobat de plenul comun al Parlamentului, cu 272 de voturi pentru, 18 împotrivă, 5 abțineri, iar doi parlamentari nu au votat.

Ministrul a subliniat importanța acestei decizii pentru consolidarea capacității de apărare a României: „Creșterea capacității de apărare a României nu este un moft. Este o responsabilitate. România nu își lasă securitatea pe mâna gălăgiei și a propagandei, doar pentru că unii politicieni le dau satisfacție celor care și-ar dori o Românie mai slabă. Pentru a fi mai puternici și pentru a descuraja orice agresor, nu sunt suficienți doar militarii. Este nevoie și de capacități tehnice de apărare.”

El a precizat că tehnica militară suplimentară care va ajunge în România va întări descurajarea împotriva oricărui potențial agresor și va demonstra angajamentul țării ca aliat responsabil al Statelor Unite.

„Astăzi, România a trecut un test de seriozitate și maturitate politică. Am demonstrat că suntem un aliat responsabil și un partener de încredere al Statelor Unite. Solicitarea de dislocare a unor capabilități militare suplimentare pe teritoriul României a fost analizată în CSAT și aprobată de Parlament, exact așa cum funcționează o democrație”, a scris acesta pe Facebook. 

Radu Miruță a reiterat criticile față de parlamentarii care nu s-au prezentat la vot: „Întrebarea firească este: dacă de un vot au fugit, ce ar face dacă ar trebui să ia decizii cu adevărat grele pentru România? Aceasta este «maturitatea» lor politică: trimiși de oameni să reprezinte interesele României, aleg să nu se prezinte. Sau poate au preferat să asculte alte «instrucțiuni», venite din alte capitale. Să fie foarte clar: votul de astăzi înseamnă mai multă capacitate de apărare pentru România, nu intrarea în război.”

Ministrul a subliniat că păstrarea păcii depinde de capacitatea de apărare și de descurajarea agresorilor, nu de sloganuri sau panică.

„Tocmai de aceea, discuțiile trebuie purtate cu argumente și responsabilitate — nu cu panică și nu cu minciuni. Guvernarea responsabilă înseamnă să ai curajul să iei deciziile corecte pentru România, chiar și atunci când alții preferă să sufle minciuni în vuvuzele”, a încheiat ministrul. 

