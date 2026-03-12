„Au ales să fugă”. Radu Miruță critică AUR după ce parlamentarii săi nu au votat amplasarea avioanelor americane în România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat miercuri după ce parlamentarii AUR nu au votat solicitarea CSAT privind amplasarea în România a unor avioane americane de realimentare, retrăgându-și cartelele din sistemul de vot.

„Din păcate, unii parlamentari care se declară zgomotos «naționaliști» au ales să fugă de la vot. Încasează indemnizația de parlamentar, dar când vine momentul responsabilității... dispar”, a declarat Miruță.

Totuși, proiectul de hotărâre a fost aprobat de plenul comun al Parlamentului, cu 272 de voturi pentru, 18 împotrivă, 5 abțineri, iar doi parlamentari nu au votat.

Ministrul a subliniat importanța acestei decizii pentru consolidarea capacității de apărare a României: „Creșterea capacității de apărare a României nu este un moft. Este o responsabilitate. România nu își lasă securitatea pe mâna gălăgiei și a propagandei, doar pentru că unii politicieni le dau satisfacție celor care și-ar dori o Românie mai slabă. Pentru a fi mai puternici și pentru a descuraja orice agresor, nu sunt suficienți doar militarii. Este nevoie și de capacități tehnice de apărare.”



El a precizat că tehnica militară suplimentară care va ajunge în România va întări descurajarea împotriva oricărui potențial agresor și va demonstra angajamentul țării ca aliat responsabil al Statelor Unite.

„Astăzi, România a trecut un test de seriozitate și maturitate politică. Am demonstrat că suntem un aliat responsabil și un partener de încredere al Statelor Unite. Solicitarea de dislocare a unor capabilități militare suplimentare pe teritoriul României a fost analizată în CSAT și aprobată de Parlament, exact așa cum funcționează o democrație”, a scris acesta pe Facebook.

Radu Miruță a reiterat criticile față de parlamentarii care nu s-au prezentat la vot: „Întrebarea firească este: dacă de un vot au fugit, ce ar face dacă ar trebui să ia decizii cu adevărat grele pentru România? Aceasta este «maturitatea» lor politică: trimiși de oameni să reprezinte interesele României, aleg să nu se prezinte. Sau poate au preferat să asculte alte «instrucțiuni», venite din alte capitale. Să fie foarte clar: votul de astăzi înseamnă mai multă capacitate de apărare pentru România, nu intrarea în război.”

Ministrul a subliniat că păstrarea păcii depinde de capacitatea de apărare și de descurajarea agresorilor, nu de sloganuri sau panică.

„Tocmai de aceea, discuțiile trebuie purtate cu argumente și responsabilitate — nu cu panică și nu cu minciuni. Guvernarea responsabilă înseamnă să ai curajul să iei deciziile corecte pentru România, chiar și atunci când alții preferă să sufle minciuni în vuvuzele”, a încheiat ministrul.