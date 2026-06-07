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OMS trage un semnal de alarmă: 860 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor nesigure. Copiii mici, cei mai afectați

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Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc în fiecare an, iar aproximativ 1,5 milioane mor din cauza alimentelor contaminate sau manipulate necorespunzător, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS) într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, marcată pe 7 iunie.

860 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor nesigure. FOTO: Shutterstock
860 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor nesigure. FOTO: Shutterstock

Potrivit documentului, bolile de origine alimentară reprezintă una dintre cele mai importante amenințări pentru sănătatea publică la nivel mondial și generează costuri economice uriașe, notează Euronews

„Siguranța alimentară nu este o problemă abstractă – ea afectează fiecare masă, fiecare familie, în fiecare zi”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Raportul estimează că, numai în anul 2021, bolile provocate de alimente nesigure au generat pierderi de productivitate de aproximativ 310 miliarde de dolari. Specialiștii spun că multe dintre aceste îmbolnăviri și decese ar putea fi prevenite prin îmbunătățirea accesului la apă potabilă, condiții mai bune de igienă și salubritate, respectarea normelor de siguranță alimentară, inclusiv prin procese precum pasteurizarea, dar și prin acces mai facil la servicii medicale pentru populațiile vulnerabile.

Copiii sub cinci ani suportă aproape o treime din povara bolii

Cei mai afectați de alimentele nesigure sunt copiii cu vârsta sub cinci ani. Deși reprezintă doar 9% din populația globului, aceștia suportă aproape o treime din totalul cazurilor de boli de origine alimentară.

OMS arată că micuții au un risc de trei ori mai mare decât adulții și copiii mai mari de a suferi complicații severe. În 2021, aproximativ 143.000 de copii sub cinci ani au murit din cauza unor afecțiuni asociate alimentelor contaminate.

„Copiii mici suferă de aproape o treime din toate cazurile de boli de origine alimentară, în special de boli diareice, care pot fi mortale pentru această grupă de vârstă vulnerabilă”, avertizează organizația.

Pe lângă infecții, copiii sunt mai vulnerabili și la expunerea la substanțe chimice din alimente, care pot afecta dezvoltarea creierului și pot provoca probleme neurologice sau de dezvoltare pe termen lung.

Africa și Asia de Sud-Est concentrează cele mai multe cazuri

Raportul evidențiază și diferențe importante între regiuni. Africa și Asia de Sud-Est concentrează împreună aproape trei sferturi din totalul îmbolnăvirilor provocate de alimente nesigure și aproximativ 60% din decesele înregistrate la nivel mondial.

Potrivit OMS, populațiile din țările cu venituri mici și medii sunt cele mai afectate, din cauza accesului limitat la sisteme eficiente de control sanitar și la servicii medicale.

Schimbările climatice vor amplifica riscurile

Experții avertizează că situația s-ar putea agrava în anii următori. Creșterea temperaturilor, fenomenele meteorologice extreme și modificările regimului precipitațiilor favorizează dezvoltarea și răspândirea bacteriilor, virusurilor și altor agenți patogeni responsabili de bolile de origine alimentară.

OMS estimează că schimbările climatice vor contribui atât la apariția unor focare mai frecvente, cât și la răspândirea unor boli emergente care afectează siguranța alimentară.

Campylobacter și Salmonella, printre cele mai frecvente cauze ale îmbolnăvirilor

Bolile de origine alimentară sunt provocate de bacterii, viruși, paraziți sau substanțe chimice care ajung în organism prin consumul de alimente contaminate. În Europa, printre cele mai frecvente se numără campilobacterioza, asociată în special cu carnea de pasăre crudă sau insuficient preparată, laptele nepasteurizat, carnea de rumegătoare și apa contaminată, precum și salmoneloza, care apare cel mai des în urma consumului de ouă crude, carne de porc, curcan sau pui insuficient preparate termic.

Simptomele salmonelozei includ febră, diaree și crampe abdominale, iar în cazurile severe infecția poate deveni periculoasă pentru viață dacă bacteria pătrunde în fluxul sanguin.

Prin publicarea acestui raport, OMS încearcă să atragă atenția asupra unei probleme care afectează zilnic milioane de oameni și să încurajeze guvernele să investească mai mult în siguranța alimentară, considerată una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor și de protejare a sănătății publice.

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