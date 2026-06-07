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Conacul din Bihor unde a fost ascunsă Coroana Ungariei, scos la vânzare. Domeniul de 6.635 mp, mai ieftin decât un apartament din Oradea

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Conacul Bónis, un domeniu istoric de 6.635 metri pătrați, aflat la aproximativ 55 de kilometri de Oradea, a fost scos la vânzare. Proprietatea este cunoscută și pentru legătura sa cu Revoluția Maghiară din 1848–1849, când ar fi adăpostit pentru scurt timp Coroana Sfântului Ștefan.

Conacul Bónis, refugiu al Coroanei Ungariei, de vânzare FOTO: știriletransilvaniei
Conacul Bónis, refugiu al Coroanei Ungariei, de vânzare FOTO: știriletransilvaniei

La aproximativ 55 de kilometri de Oradea, în localitatea Cubulcut din județul Bihor, un conac cu o încărcătură istorică rară pentru Europa Centrală a fost scos la vânzare la un preț care a stârnit interesul pieței imobiliare și al pasionaților de patrimoniu: 129.000 de euro.

Este vorba despre Conacul Bónis din Cubulcut, o proprietate listată prin România Sotheby’s International Realty, cu o suprafață construită de aproximativ 417 mp, 10 încăperi și un teren de 6.635 mp.

Conacul Bónis, refugiu al Coroanei Ungariei, de vânzare FOTO: știriletransilvaniei
Conacul Bónis, refugiu al Coroanei Ungariei, de vânzare FOTO: știriletransilvaniei

Refugiu pentru un simbol al statalității maghiare

Conform arhivelor familiei Baranyi și surselor istorice citate în documentarea proprietății, conacul ar fi avut un rol important în timpul Revoluției Maghiare din 1848–1849, scrie publicația știriletransilvaniei.

În acea perioadă, guvernul revoluționar condus de Lajos Kossuth se retrăgea spre Debrecen, iar un episod relatat de istorici arată că aici ar fi fost adăpostită temporar Coroana Sfântului Ștefan – simbol fundamental al statalității maghiare.

Potrivit acelorași surse, transportul ar fi fost realizat în secret de Sámuel Bónis și colaboratorul său Josipovics, deghizați în negustori de vite, pentru a evita suspiciunile autorităților.

Conacul Bónis, refugiu al Coroanei Ungariei, de vânzare FOTO: știriletransilvaniei
Conacul Bónis, refugiu al Coroanei Ungariei, de vânzare FOTO: știriletransilvaniei

Construit în 1888, conacul poartă numele familiei Bónis, o familie cu rezonanță în istoria nobilimii maghiare din secolul al XIX-lea. Sámuel Bónis (1810–1879), politician implicat în mișcările revoluționare ale epocii, este una dintre figurile asociate istoric cu domeniul.

Arhitectura păstrează caracteristicile reședințelor nobiliare rurale din acea perioadă: tavane înalte, ferestre proporționate elegant, o volumetrie echilibrată și o pivniță parțial boltită.

Stare avansată de degradare și nevoie de restaurare

Deși valoarea istorică este una semnificativă, imobilul necesită o renovare completă. Potrivit evaluărilor actuale, mai multe zone ale clădirii sunt afectate de degradări accentuate, inclusiv acoperișul.

În 2022–2023, proprietatea era listată la aproximativ 145.000 de euro, însă prețul actual de 129.000 de euro reflectă starea avansată de deteriorare.

Oferta devine cu atât mai interesantă în contextul pieței imobiliare din Oradea. În aprilie 2026, prețul mediu a ajuns la aproximativ 1.837 euro/mp, în creștere cu 5% față de anul anterior. La acest nivel, suma cerută pentru conac ar acoperi achiziția unui apartament de 70 mp de apartament în oraș. 

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