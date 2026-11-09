Un accident rutier ușor, în care o mașină a lovit un urs ieșit noaptea pe o șosea din Sibiu, a fost filmat cu camera de bord. Imaginile au stârnit controverse, tot mai mulți români reclamând prezența urșilor pe drumurile naționale.

Urs pe Transfăgărășan. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Urșii au devenit prezențe obișnuite în mai multe zone locuite din România, iar apariția lor pe străzi și șosele provoacă adesea teamă localnicilor.

Potrivit celei mai recente estimări prezentate de Ministerul Mediului, în decembrie 2025, populația de urs brun din România era evaluată la 10.657–12.787 de exemplare. În ultimele luni, animalele sălbatice au fost implicate și în accidente rutiere.

Un astfel de eveniment, surprins de camera de bord a unui șofer din județul Sibiu, a stârnit dezbateri în spațiul public.

Înregistrarea video, cu o durată de 24 de secunde, arată cum un urs apare brusc în fața unui autoturism care circula noaptea, pe o șosea din județul Sibiu. Potrivit datei afișate în imagini, accidentul s-a produs în 2 noiembrie 2026, în jurul orei 21:45, pe o vreme ploioasă. Șoferul a publicat imaginile pe platforma Reddit, precizând că se afla la volanul unui Volkswagen Polo din 2003 și că a scăpat cu mici avarii la mașină.

„Am scăpat ieftin. Aripa îndoită și farul spart”, a scris șoferul,. În privința ursului, șoferul a comentat: „Nici nu cred că l-a simțit”. El a mai precizat că înaintea locului accidentului exista un indicator de avertizare privind prezența animalelor sălbatice.

Cum au reacționat românii la accident

Imaginile au stârnit numeroase comentarii. Unii români au considerat că șoferul nu avea cum să evite impactul.

„Putea să aibă și nocturnă, la condițiile respective de drum, pe lângă că nu vezi nimic, dacă încerci să faci o manevră de evitare și pierzi controlul și ai și ghinionul să vină o altă mașină pe contrasens, poți produce o tragedie. Fierul se repară”, a comentat un șofer.

Alții șoferi s-au întrebat dacă șoferul ar fi trebuit să verifice starea animalului.

„Trebuia să oprească și să vadă dacă e OK ursul, nu?”, a întrebat cineva, primind un răspuns ironic: „Păi își lua bătaie de la urs”.

Un român a criticat lipsa indicatoarelor care avertizează asupra prezenței urșilor.

„Se zgârcesc ăștia de la drumuri și pun numai semne cu capre, nu și cu urși. Cum să știe omul să încetinească?”, a comentat acesta.

Indicatorul rutier triunghiular care înfățișează un cervid avertizează asupra posibilității apariției animalelor sălbatice în general, inclusiv urși și mistreți, nu doar căprioare sau cerbi.

Unii români au considerat că simpla amplasare a indicatoarelor nu este suficientă.

„În cazul ăsta nu ai ce face! Practic i-a sărit ursul în față. Și dacă pun semne și reduci viteza nu rezolvi nimic, poate dacă mergi cu 5 km/h. Este vina totală a administratorului de drumuri din zona aia. Trebuie blocat accesul urșilor pe șosea”, a comentat un utilizator.

Pasaje pentru sălbăticiuni, pe autostrăzile din România

Altul a propus amenajarea unor pasaje pentru fauna sălbatică, prin care animalele să poată traversa drumurile fără să intre pe carosabil.

„Problema cu drumurile la noi este că n-am văzut nicăieri pasaje de animale sălbatice, cum mai vezi prin Vest. Practic, dacă ai trasat o linie, șoseaua, într-o direcție, ai blocat accesul animalelor de pe o parte pe alta”, a explicat acesta.

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În ultimii ani, pe Autostrada A1 Lugoj–Deva au fost construite trei asemenea pasaje ecologice, destinate în special carnivorelor mari. Două dintre acestea se află în zona Holdea–Lăpugiu de Jos, iar al treilea în apropiere de Brănișca, în județul Hunedoara. Finalizate în 2019, pasajele au lățimi de aproximativ 80 de metri și permit animalelor să traverseze autostrada prin culoare verzi.

Tot pentru protejarea faunei sălbatice sunt construite cele două tuneluri de pe secțiunea Margina–Holdea a A1, care vor permite animalelor să se deplaseze pe deasupra autostrăzii, pe un coridor ecologic dintre Munții Apuseni și Carpații Meridionali.

Alte două ecoducte sunt prevăzute pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești, în Defileul Oltului, la Călinești și Lazaret. Acestea vor avea lățimi de cel puțin 100 de metri și vor traversa DN7, calea ferată și râul Olt. Ecoductul de la Călinești se află deja în construcție, în timp ce cel de la Lazaret este încă în etapa de pregătire.

Tot mai multe accidente cu urși

Un accident asemănător celui din Sibiu a avut loc în 18 octombrie 2026, în comuna Cotmeana din județul Argeș, unde un șofer a lovit un urs cu autoturismul. Mașina a fost avariată în partea din față, iar conducătorul auto a suferit un atac de panică și a avut nevoie de asistența paramedicilor SMURD. Ursul a dispărut după impact, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT. Și acest accident a stârnit reacții pe rețelele de socializare.

„Cum, bă, să pleci de la locul accidentului? Ursul ăla prost o să rămână fără permis”, a comentat ironic un utilizator.

Altcineva s-a arătat surprins de rezistența animalului.

„Deci mașina era avariată și ursul a reușit să plece? Damn... Ce rezistenți sunt”, a notat acesta.

În noaptea de 3 spre 4 octombrie 2026, un urs a murit după ce a fost lovit de o mașină pe DN1-E60, în localitatea Dumbrava, din județul Cluj. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care circula dinspre Huedin spre Cluj-Napoca.

În 2 septembrie 2026, pe DN13A, la Sângeorgiu de Pădure, în județul Mureș, un bărbat de 74 de ani, din Harghita, a fost atacat de un urs după ce a coborât din mașina care lovise animalul, pentru a verifica situația. Un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, a intervenit și a îndepărtat ursul cu ajutorul unui cric auto. Victima a ajuns la spital cu leziuni la un picior, iar animalul a murit ulterior.

Alte animale au fost lovite și de trenuri, în timp ce încercau să traverseze căile ferate din zonele montane. Unul dintre cazurile recente s-a petrecut în 20 august 2026, când un urs a murit după ce a fost lovit de tren în apropierea Gării Dârste din Brașov.

Zeci de accidente cu animale sălbatice numai în Harghita

Un bilanț recent, prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, arăta că în primele șase luni ale anului au fost înregistrate în Harghita 76 de accidente rutiere în care au fost implicate animale sălbatice.

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Dintre acestea, 68 au implicat căprioare, trei au fost provocate de apariția urșilor, iar în alte cinci cazuri au fost implicate alte animale sălbatice. Cele mai multe accidente, 62, s-au produs pe drumuri naționale, 13 pe drumuri județene și unul pe un drum comunal.

Potrivit IPJ Harghita, majoritatea evenimentelor s-au soldat doar cu pagube materiale, însă unele animale au murit în urma impactului.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza în zonele împădurite și pe sectoarele semnalizate cu indicatoare privind prezența animalelor sălbatice. Atenția trebuie sporită mai ales noaptea, la răsărit și la apus, când animalele sunt mai active. De asemenea, trebuie evitate manevrele bruște atunci când un animal apare în apropierea carosabilului.

În cazul unui accident cu un animal sălbatic, IPJ Harghita precizează că șoferul trebuie să oprească vehiculul în condiții de siguranță, să pornească luminile de avarie, să asigure locul accidentului și să anunțe imediat evenimentul la 112. De asemenea, trebuie să se prezinte în cel mult 24 de ore la unitatea de poliție competentă pentru întocmirea documentelor de constatare.

Polițiștii atrag atenția că apropierea de un animal sălbatic rănit poate fi periculoasă, iar intervenția trebuie lăsată personalului specializat.

„Preluarea, manipularea și transportul animalului sălbatic sunt realizate exclusiv de către gestionarul fondului cinegetic, prin personal de specialitate”, a transmis IPJ Harghita.

După anunțarea accidentului, polițiștii informează gestionarul fondului cinegetic, care se ocupă de preluarea animalului. În funcție de starea acestuia, specialiștii pot decide transportarea sa la un medic veterinar sau într-un centru de reabilitare, pentru recuperare și, când este posibil, eliberarea în natură.