Transport deviat în zona Arenei Naționale, în serile de sâmbătă și luni, din cauza meciurilor Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus

Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate, dacă situația o impune, în serile de sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pentru a permite desfășurarea în siguranță a meciurilor Rapid București – Dinamo București și FCSB – Metaloglobus București, programate pe Arena Națională.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a transmis că măsura va fi aplicată pentru a permite participarea în siguranță a publicului la partidele Rapid – Dinamo, programată sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:30, și FCSB – Metaloglobus, programată luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00.

În cazul în care vor fi impuse restricții, vehiculele liniilor 86 și 90 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”.

Acestea vor circula pe traseele de bază între terminalele „Clăbucet”, respectiv „M Petrache Poenaru”, și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Autobuzele liniei 104 nu vor mai ajunge la Arena Națională și vor fi deviate pe Șoseaua Iancului.

Traseul va fi cel de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, după care vor reintra pe traseul actual.

Și linia 143 va avea un traseu modificat. Aceasta va circula pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/Șos. Pantelimon, apoi va continua pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382).

Întoarcerea se va face pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, după care vehiculele vor reveni pe traseul obișnuit.

TPBI precizează că modificările vor fi aplicate doar la solicitarea Brigăzii Rutiere, în funcție de evoluția traficului și de necesitatea asigurării accesului în condiții de siguranță la evenimentele sportive.