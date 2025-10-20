Revoluție la FCSB: 5 jucători OUT! Becali a decis echipa pentru meciul cu Bologna

FCSB face schimbări majore. Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Bologna, iar cinci jucători sunt în afara planurilor, după eșecul cu Metaloglobus, scor 1-2.

FCSB se pregătește de duelul cu Bologna din UEFA Europa League, într-un context tensionat, având în vedere prestația ”roș-albaștrilor” din noul sezon competițional 2025-2026 SuperLiga României.

5 jucători, OUT de la FCSB

Situația la FCSB nu este una foarte bună. ”Roș-albaștrii” ocupă poziția 12, cu 13 puncte, după 13 etape disputate până în acest moment în SuperLiga României. Înfrângerea, catalogată drept ”surpriza campionatului”, l-a făcut pe finanțatorul de la FCSB să-și critice dur o parte dintre jucători.

Gigi Becali a confirmat că nu mai contează pe cinci jucători importanți ai lotului, printre care Vlad Chiricheș, Malcom Edjouma și David Kiki. Aceștia sunt pe ”lista neagră” a finanțatorului de la FCSB, iar patronul a vorbit despre o schimbare de proporții la echipă, descriind-o drept „revoluția” pe care nu a mai făcut-o până acum.

"Edjouma, Kiki și Chiricheș. Sunt trei și o să mai fie, probabil, încă doi. Pe care îi cam știu, dar n-are rost să-i spun. Deci dau cinci, o să aduc cinci jucători. O să fac revoluția pe care n-am făcut-o niciodată! Păi, dacă dorm pe teren…", a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Echipa de start pentru meciul cu Bologna

În același timp, Becali a dezvăluit componența echipei de start pentru meciul cu formația italiană. Denis Alibec va fi titular în atac, iar Darius Olaru va completa ofensiva. În apărare, se vor regăsi Ngezana, Lixandru și Baba Alhassan.

De asemenea, Florin Tănase nu va începe ca titular, patronul anunțând că nu îi va mai folosi simultan pe el și Olaru în formula de start.

"Joc cu cea mai bună echipă. Nu pot să zic acum, că nu vreau. E problemă cu fundașii centrali. Voi juca cu Miculescu, cu Thiam, cu Olaru, cu Alibec în atac. Nu va mai fi Tănase cu Olaru în aceeași echipă, că nu ai cum. Mi-am dat seama. Va juca un meci unul, un meci altul. Olaru va juca acum. Îi mai dau o șansă, poate își revine. În apărare îl avem pe Ngezana. Vom încerca cu Lixandru și cu Baba Alhassan. Nu mai joc cu Baba fundaș central, că face numai greșeli!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.