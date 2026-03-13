search
Vineri, 13 Martie 2026
Român cercetat în Italia după ce a atacat cu toporul o secție de Carabinieri. A distrus interfonul și defibrilatorul

Publicat:

Un român în vârstă de 49 de ani este cercetat de autoritățile italiene după ce a distrus cu un topor interfonul și defibrilatorul instalate la intrarea unei secții de Carabinieri din Mazara del Vallo, Sicilia, Italia. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, s-a petrecut fără un motiv aparent, iar bărbatul a fost reclamat pentru distrugere calificată și port de obiecte capabile să provoace vătămări.

Un român din Italia a atacat cu toporul o secție de Carabinieri FOTO: Arhivă
Un român din Italia a atacat cu toporul o secție de Carabinieri FOTO: Arhivă

Potrivit publicației TP24, bărbatul, născut în 1977 și originar din România, s-a oprit cu mașina în apropierea intrării în cazarma Carabinierilor din Mazara del Vallo.

Conform reconstituirii realizate de militarii stației locale de Carabinieri, pe baza imaginilor video, bărbatul a oprit mașina în apropierea intrării în secție, după care a coborât și a lovit în repetate rânduri, fără un motiv aparent, interfonul și defibrilatorul instalate la exteriorul comandamentului.

În urma atacului, cele două dispozitive au fost distruse complet.

Mașina nu avea asigurare

În timpul verificărilor efectuate ulterior, autoritățile au descoperit și alte nereguli. S-a constatat că autoturismul folosit de bărbat nu avea asigurare valabilă.

În acest caz, pe numele românului a fost depusă o plângere la autoritatea judiciară, el fiind cercetat pentru distrugere calificată și pentru port de arme sau obiecte care pot provoca vătămări.

