Traian şi Maria Băsescu şi-au jurat din nou credinţă, la 50 de ani de căsătorie. Cine le-a fost alături la „Nunta de aur”

Traian și Maria Băsescu au sărbătorit, sâmbătă, 50 de ani de căsnicie, reînnoind-și jurămintele la biserică, în cadrul unei ceremonii pline de emoţii.

Fostul preşedinte Traian Băsescu şi soţia sa, Maria, și-au reînnoit sâmbătă, 6 decembrie, jurămintele de căsătorie, marcând astfel „Nunta de aur”, adică o jumătate de secol împreună.

Ceremonia religioasă a avut loc într-un cadru intim și plin de emoție, iar cuplul a fost înconjurat de cele două fiice ale lor, Ioana și Elena, și de nepoți, care au contribuit la atmosfera caldă și familială a momentului.

→ Imaginea 1/2: Traian si Maria Băsescu nunta de aur 03 facebook traian băsescu jpg

Fostul președinte al României a surprins aceste clipe în câteva fotografii postate pe pagina sa de Facebook, însoțite de mesajul simplu și plin de semnificație: „50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”.

Maria și Traian Băsescu s-au căsătorit în 1975 și au împreună două fiice, Ioana și Elena, iar cea din urmă le-a oferit trei nepoți.

Nunta de aur, aniversare care datează încă din Evul Mediu, este însoțită de tradiții precum schimbul unui nou rând de verighete și transmiterea celor vechi către generațiile următoare, simbol al continuității și al legăturilor care depășesc timpul.