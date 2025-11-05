Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani și a sărbătorit evenimentul în familie, într-un moment intim și emoționant. Cu această ocazie, fiica sa, Elena Băsescu, a publicat pe Instagram o fotografie care surprinde fostul șef al statului înconjurat de nepoții săi, Traian Jr., Sofia și Anastasia. Copiii îl îmbrățișează cu căldură, iar expresiile lor transmit bucurie și afecțiune sinceră.

În imagine apare și Maria Băsescu, soția fostului președinte, care privește cu drag scena familială. Postarea Elenei a fost însoțită de mesajele „La mulți ani, tata!”, „Mulțumesc!” și simbolul infinitului, semn al iubirii nemărginite pentru tatăl ei. Fotografia reflectă atmosfera caldă a unei reuniuni de familie, departe de lumina reflectoarelor și tumultul vieții publice.

Traian Băsescu rămâne o figură marcantă în politica românească, iar această apariție rară evidențiază latura sa familială și apropierea de cei dragi.

Elena Băsescu și cei trei copii

Elena Băsescu are trei copii din două relații. Pe 1 septembrie 2012 s-a căsătorit cu Bogdan Ionescu, după o relație de peste trei ani, păstrându-și numele de domnișoară. Nașii au fost deputatul PDL Răzvan Mustea și soția sa, Aura. La petrecerea de la Palatul Snagov au participat peste 600 de invitați.

Primul copil, Sofia Anais Ionescu-Băsescu, s-a născut pe 1 septembrie 2013, iar botezul a avut loc pe 30 noiembrie 2013, cu primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, drept naș. Pe 31 ianuarie 2015, Elena a născut un băiețel, Traian. După divorțul de Bogdan Ionescu, Elena a refăcut viața cu Cătălin Tomată, alături de care a avut-o pe fiica cea mică, Anastasia, în iunie 2018. Cei doi s-au despărțit ulterior, iar Elena nu a mai apărut public cu alt partener.