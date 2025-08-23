search
Tragedie pe Lacul Snagov: un bărbat și un copil s-au înecat, după ce au fost surprinși de furtună într-un caiac

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Două persoane care au fost surprinse de vijelie pe Lacul Snagov, în județul Ilfov, în timpul unor activități de agrement, au fost scoase decedate, sâmbătă dimineața, de pompieri și scafandri.

Salvatorii au intervenit pe Lacul Snagov FOTO: captură video
Salvatorii au intervenit pe Lacul Snagov FOTO: captură video

Un bărbat și un copil aflați într-un caiac pe Lacul Snagov au fost răsturnați de vijelia care s-a abătut vineri seară peste județul Ilfov. Cei doi nu au mai reușit să ajungă la mal.

Bărbatul a fost găsit primul, scos din apă și resuscitat zeci de minute de echipajele medicale. În ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Căutările au continuat pe timpul nopții pentru găsirea minorului. După mai multe ore, pompierii au descoperit și trupul fără viață al copilului.

„Ca urmare a fenomenelor meteo, pe parcursul nopții, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină pentru căutarea a două persoane, care au fost surprinse de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe Lacul Snagov din județul Ilfov. Scafandrii din cadrul ISU B-IF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliției Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice”, transmite ISU București – Ilfov, sâmbătă dimineața.

În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul de la fața locului.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate un echipaj de scafandri, o ambulanță SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, punctul de comandă mobil și o autospecială de stingere cu apă și spumă, care avea atașată o barcă remorcabilă.

Persoană strivită de acoperiș

De altfel, vijelia de vineri seară a provocat distrugeri însemnate în multe locuri din țară.

În județul Argeș, localitatea Lucieni, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste trei persoane. Două dintre acestea au fost transportate la spital, conștiente, cu traumatisme, iar o persoană a fost declarată decedată după efectuarea manevrelor de resuscitare.

În județul Prahova, în localitatea Negoiești, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste o persoană, care a fost evaluată medical și transportată la spital, conștientă. În toate cazurile, înainte de producerea situațiilor de urgență, populația fusese avertizată prin sistemul Ro-Alert privind atenționarea nowcasting de cod portocaliu.

Pompierii au gestionat 108 intervenții în București și Ilfov.

În Focșani, vijelia însoțită de grindină a doborât mai mulți copaci și a smuls acoperișuri din centrul orașului. În anumite zone s-a întrerupt curentul electric și alimentarea cu apă.

În unele podgorii, grindina a distrus hectare întregi de culturi de viță de vie, având dimensiunea unui ou. 

Fenomene similare s-au înregistrat și în județul Covasna, la Întorsura Buzăului, unde ploaia torențială a fost însoțită de grindină.

