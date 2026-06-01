O femeie a murit iar un copil de cinci ani este grav rănit, după ce au fost loviți de tren în timp ce traversau calea ferată

O femeie de 70 de ani a murit, iar un copil de cinci ani a fost rănit grav, după ce au fost loviți, luni seară, în timp ce traversau calea ferată, de un tren InterRegio care circula pe ruta Constanţa – Bucureşti.

Două persoane au fost surprinse de tren în timp ce traversau calea ferată, luni, în jurul orei 17.10, în zona Fetești. Pompierii au fost solicitați să intervină la accidentul feroviar, în care a fost implicat trenul InterRegio 11048, care circula pe ruta Constanța – București D

Echipajele de intervenție au identificat la locul solicitării o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, în stop cardio-respirator şi un copil de aproximativ cinci ani, cu multiple traumatisme.

„Deși personalul medical a efectuat manevre de resuscitare, femeia nu a răspuns procedurilor aplicate şi a fost declarată decedată. Minorul, conștient şi cooperant, cu multiple traumatisme, a fost transportat la o unitate spitalicească, după acordarea primului ajutor şi evaluarea medicală la fața locului”, potrivit ISU.

Niciuna dintre persoanele aflate în tren, aproximativ 200 de călători, nu a necesitat asistență medicală. Cazul a rămas în atenţia autorităţilor competente pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului.

Începând cu ora 17:30, circulația trenurilor a fost temporar întreruptă pe ambele fire de circulație, la solicitarea autorităților competente iar la ora 18:20 circulația feroviară a fost reluată pe firul I.

Firul II rămâne ocupat de trenul IR 11084, pentru efectuarea cercetărilor de către organele competente. După finalizarea acestora și primirea acordului autorităților abilitate, trenul își va continua circulația către destinație.

Cazul este cercetat de organele competente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.