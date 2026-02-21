Detalii despre momentul în care tânărul fotbalist de la Petrolul a fost călcat de tren. Ar fi avut căștile în urechi. Vivi Răchită: „Avea și gluga pe cap”

În decursul zilei de miercuri, 18 februarie, o tragedie de neimaginat a avut loc în vestiarul celor de la Petrolul Ploiești. Clubul a confirmat decesul lui Mario Cofaru, jucător în vârstă de doar 16 ani.

Ca într-un scenariu dintr-un film de groază, juniorul, care era legitimat la clubul din Ploiești, a fost călcat de tren în drumul spre casă. Clubul ploieștean a mai trecut printr-o perioadă sensibilă la începutul acestui an, odată cu decesul îngrijitorului gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”, Vasile Constantin.

Vivi Răchită a vorbit despre potențialul enorm pe care îl avea Mario Cofaru, tânărul care abia împlinise frumoasa vârstă de 16 ani, la începutul acestei luni. Deși nu l-a cunoscut personal, fosta glorie a Petrolului știa că Mario a fost adus de la Câmpina, datorită calităților sale tehnice și fizice.

Mario ar fi traversat calea ferată cu căștile în urechi

Conform spuselor lui Vivi Răchită, Mario urma să facă pasul la echipa mare a celor de la Petrolul, anul acesta. Tânărul ar fi traversat calea ferată cu gluga pe cap și cu căștile în urechi.

„Venise anul trecut era de la Câmpina. Era la Câmpina. L-au luat la club la Petrolul pentru că avea potențial. El era din Comarnic de acolo și traversa liniile de cale ferată, avea gluga pe cap. Doar traversa, am înțeles. Avea gluga pe cap. Unii spun că avea și căștile cu muzică în urechi.

Tragedie imensă, îți dai seama. Era un copil de 16 ani. Se vorbea frumos despre el, în centrul de juniori. Nici nu poți să vorbești… Nu s-a sinucis. Nu l-am văzut jucând, eu eram la cei mari, dar anul acesta făcea pasul la cei mari. Era un jucător cu potențial mare, de aceea venise la Petrolul!”, a spus Vivi Răchită, conform fanatik.ro.