 Traficul fluvial de mărfuri spre Portul Constanța este în continuare blocat. Apel al armatorilor către autorități | adevarul.ro
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Traficul fluvial de mărfuri spre Portul Constanța este în continuare blocat. Apel al armatorilor către autorități

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Traficul fluvial de mărfuri este în continuare blocat în ambele sensuri, la kilometrul 280 al Dunării, unde sunt imobilizate 30 de împingătoare şi nave autopropulsate, precum şi peste 100 de barje.

Portul Constanța
Portul Constanța Foto: Shutterstock

„În ciuda numeroaselor sesizări şi adrese transmise către autorităţile competente, până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete pentru deblocarea situaţiei de la kilometrul 280 al Dunării, unde traficul fluvial de mărfuri continuă să fie întrerupt în ambele sensuri, atât către Portul Constanţa, cât şi dinspre acesta către porturile dunărene. Mai mult, la faţa locului nu se observă activităţi sau mobilizări de echipamente şi resurse care să indice pregătirea ori începerea lucrărilor de dragaj necesare restabilirii condiţiilor de navigaţie. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât prognozele indică o posibilă scădere suplimentară a nivelului Dunării”, precizează într-un comunicat al Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari-Fluviali din România (AAOPFR) şi Organizaţiei Patronale Constanţa Port Business Association (CPBA), scrie Radio Constanța.

Totodată, armatorilor nu li se permite să efectueze lucrări de dragaj în regie proprie, deşi şi-au exprimat disponibilitatea de a se implica direct în identificarea şi aplicarea unor soluţii pentru deblocarea traficului fluvial, au subliniat reprezentanţii AAOPFR şi CPBA, care atrag atenția că blocajul generează pierderi economice semnificative.

„În prezent, în zona afectată sunt blocate 30 de împingătoare și nave autopropulsate, precum și peste 100 de barje. Situația generează pierderi economice semnificative, întârzieri în livrarea mărfurilor și perturbări majore ale lanțurilor logistice. În lipsa unei intervenții urgente și eficiente din partea autorităților, mai multe companii de navigație își coordonează, în prezent, eforturile pentru identificarea unor soluții alternative care să permită reluarea, cel puțin parțială, a transporturilor și continuarea livrării mărfurilor către destinațiile finale. Aceste demersuri reprezintă o încercare de limitare a efectelor economice ale blocajului, însă nu pot substitui intervențiile necesare pentru restabilirea condițiilor normale de navigație. Fiecare zi de întârziere reduce posibilitățile de reluare a traficului și amplifică riscul transformării actualului blocaj într-o criză majoră a transportului fluvial”.

Potrivit celor două organizații, fiecare zi de întârziere reduce posibilităţile de reluare a traficului şi amplifică riscul transformării actualului blocaj într-o criză majoră a transportului fluvial.

„Facem, încă o dată, apel la autorităţile responsabile să trateze această situaţie cu maximă prioritate şi să dispună de urgenţă măsurile necesare pentru deblocarea traficului fluvial pe Dunăre. Situaţia nu mai permite noi amânări. Fiecare zi care trece fără măsuri concrete şi eficiente generează pierderi economice tot mai mari, accentuează perturbarea fluxurilor comerciale regionale şi amplifică riscurile pentru întregul sector al transporturilor fluviale pe Dunăre”, susţin reprezentanţii celor două organizaţii.

În data de 6 octombrie, un incident a afectat şenalul navigabil şi transportul mărfurilor către Portul Constanţa în zona kilometrului 280.

„Situaţia a apărut în urma unui eveniment produs în data de 6 octombrie 2026 de o navă fluvială cu pescaj depăşit, care a afectat şenalul navigabil şi a condus la blocarea traficului de mărfuri destinat Portului Constanţa”, potrivit CPBA.

AAOPFR reprezintă 80% din capacitatea de transport fluvial a României şi 50% din capacităţile portuare fluviale ale ţării, iar CPBA reprezintă principalii operatori economici din porturile Constanţa, Midia şi Mangalia, atât mari investitori locali cât şi grupuri internaţionale prezente prin investiţii locale în aceste porturi, cu o majoritate de cel puţin două treimi din operatorii portuari ce realizează peste 70% din traficul de mărfuri.

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