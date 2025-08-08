search
Vineri, 8 August 2025
Criză în Educație și în Coaliție. Sindicatele cer partidelor să blocheze articolele „nocive” din Legea Bolojan: măsurile contestate

În contextul unor tensiuni majore în coaliția de guvernare, trei federații sindicale din educație: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater”, solicită liderilor partidelor PNL, PSD și USR abrogarea articolelor considerate nocive pentru sistemul educațional din Legea nr. 141/2025, cunoscută publicului drept „Legea Bolojan”.

Protestatari cu pancarte pe care scrie o lume minunata in Romania niciodata
Sindicaliștii din educație se adresează liderilor de partide FOTO Inquam/ Octav Ganea

Printre destinatari se numără și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, căruia cele trei federații i-au adresat o scrisoare oficială în care avertizează asupra unei crize fără precedent în Educație. Documentul, atașat la finalul articolului, a fost obţinut, pe surse, de Adevărul.

Solicitarea sindicaliștilor survine într-un moment de maximă tensiune politică, în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, iar Grindeanu a convocat o ședință de urgență a Biroului Permanent Național al partidului, luni, în urma disputelor cu partenerii de coaliție pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu.

Cererea sindicatelor: abrogarea articolelor LIII și LVIII din Legea Bolojan

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater” solicită sprijinul politic al PSD pentru abrogarea prevederilor considerate distructive din Legea nr. 141/2025 – supranumită „Legea Bolojan”, potrivit documentului obținut de Adevărul:

„...vă adresează rugămintea de a susține abrogarea art. LIII pct. 1 și 2, precum și a art. LVIII din Legea nr. 141/2025, prin cea de-a doua lege privind măsurile fiscal – bugetare pe care Guvernul Bolojan urmează să își angajeze răspunderea în Parlament”

Reprezentanții celor trei federații sindicale, care susțin că reprezintă interesele a peste 250.000 de salariați din sistemul educațional, acuză Guvernul de lipsă de dialog, cinism și iresponsabilitate:

„Dând dovadă de cinism și iresponsabilitate, Guvernul Bolojan provoacă în învățământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, având în vedere că aceste măsuri înseamnă, practic, reorganizarea a o bună parte a învățământului preuniversitar, într-un interval de timp de aproximativ o lună. Grav este că toate aceste măsuri au fost luate, din condei, fără să se facă, așa cum era firesc, un studiu de impact.”

Sindicatele mai afirmă că sistemul de învățământ este tratat superficial de Guvernul Bolojan, iar angajații săi sunt considerați „simple obiecte de inventar”:

„Ministrul Educației și Cercetării, domnul Daniel David, ar fi trebuit să aibă tăria, să-l atenționeze pe Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Bolojan, că sistemul de învățământ este unul complex, iar salariații acestuia nu sunt doar niște simple obiecte de inventar, ci sunt ființe umane care nu pot fi discreditate și umilite, așa cum procedează acum guvernanții.”

Măsurile contestate de sindicate, citate integral

1. Creșterea normei didactice de predare cu 2 ore – aceasta este măsura cu consecințele cele mai grave asupra cadrelor didactice. Realitatea din majoritatea școlilor ne arată că vor fi profesori titulari care vor intra în restrângere de activitate și profesori suplinitori calificați care, foarte probabil, nu își vor mai găsi un loc de muncă. Referitor la profesorii titulari, există riscul major ca aceștia să nu-și mai primească salariile întregi, asta pentru că va fi imposibil să li se asigure norma completă de 20 de ore.

A le acorda acestora „șansa” de a primi 2 ore, pentru completare, la distanțe apreciabile este cinism. Este posibil ca cheltuielile pentru navetă să fie mai mari decât contravaloarea celor 2 ore. De asemenea, mărirea normei de predare va însemna mărirea sarcinilor de muncă, pe lângă celelalte îndatoriri profesionale, ceea ce va conduce la creșterea presiunii psihice. Totodată, este complet greșit și faptul că a fost eliminată facilitatea de a se diminua, cu 2 ore, norma de predare pentru profesorii care au gradul didactic I și o vechime peste 25 de ani.

În timp ce în multe țări, norma didactică de predare pentru profesorii cu vechime este diminuată chiar la jumătate, restul orelor fiind dedicate pentru a îndruma profesorii tineri, la noi nu mai este nici o diferență între un profesor debutant și unul care este la final de carieră.

2. Comasarea a sute de unități de învățământ – va conduce la concedieri de personal didactic auxiliar și chiar administrativ.

3. Creșterea efectivelor de elevi în clasă – va conduce la revenirea la efectivele de elevi/preșcolari „istorice” și, evident, la comasări de grupe/clase, având drept consecință scăderea calității actului educațional și reducerea numărului de posturi/norme.

4. Scăderea dramatică a tarifului pentru plata cu ora – va conduce la imposibilitatea atribuirii orelor rămase libere în regim de plată cu ora, din cauza remunerației derizorii (scăderea cu peste 50% a tarifului orar). Se va ajunge la situația aberantă ca o oră prestată de un profesor la început de carieră să fie plătită la fel cu tariful orar al unui muncitor necalificat. Sunt specializări și discipline deficitare în resursa umană. Cine va presta aceste ore, în regim de plată cu ora?

5. Creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori – va conduce la imposibilitatea practică și obiectivă de desfășurare a activității de către personalul de conducere, de îndrumare și control (atât activitatea la catedră, cât și cea specifică funcției), ceea ce va avea efecte negative asupra întregului sistem prin neglijarea atât a rolului managerial, cât și a celui didactic.

6. Subfinanțarea învățământului superior din România, prin neactualizarea costului standard pe student echivalent, decizie care poate conduce la concedieri colective sau chiar la închiderea unor universități.

7. Subfinanțarea instituțiilor de cercetare, în actualul context geopolitic european, prin neactualizarea costurilor necesare pentru resursa umană și utilități, pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii, instituții de importanță deosebită pentru buna funcționare a educației și cercetării.

8. Subfinanțarea bibliotecilor centrale universitare, prin neactualizarea costurilor cu resursa umană și utilități, instituții de importanță deosebită pentru buna funcționare a educației.

Sindicatele mai atrag atenția că întreaga arhitectură a procesului de mobilitate a personalului didactic, desfășurată de la începutul anului până în august, este complet dată peste cap și că reluarea etapelor va avea efecte grave asupra calității învățământului:

„Nu trebuie uitat că măsurile de «eficientizare» pe care Guvernul Bolojan le aplică în următoarea lună în sistemul educațional, bulversând întreaga mișcare a personalului didactic care s-a desfășurat începând cu luna ianuarie 2025 la zi, ca urmare a măririi normei didactice de predare cu 2 ore și a eliminării reducerii normei de predare pentru personalul didactic cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime, ceea ce presupune «reluarea activității de constituire a posturilor/catedrelor, încadrarea personalului didactic de predare – soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare», dar și a majorității etapelor de mobilitate începând din data de 8 august 2025, pe termen mediu și lung afectează direct calitatea educației și statutul profesional și social al angajaților din învățământ, dar și viitorul beneficiarilor primari”, se precizează în document.

Grindeanu: „Vom analiza impactul asupra Coaliției”

La doar o zi după ce sindicatele au trimis aceste solicitări, Sorin Grindeanu a anunțat, vineri dimineața, convocarea unei ședințe de urgență a conducerii PSD, programată luni. Motivul nu este Legea Bolojan, ci poziționarea partenerilor de coaliție faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul Coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu”, a anunțat Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

„Acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai Coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”, este continuarea declarației sale. 

Grindeanu subliniază că PSD va evalua impactul politic al acestor evenimente și va decide dacă își continuă participarea la guvernare:

„Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării Coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică”, a mai punctat Grindeanu.

Educație

