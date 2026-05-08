Mircea Lucescu înființase un nou business chiar la începutul anului 2026. Cine a preluat, acum, afacerea de care nu a mai apucat să se bucure marele antrenor

Cel mai titrat antrenor din istoria României, Mircea Lucescu, s-a stins din viață pe data de 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Tehnicianul a înregistrat succese masive de-a lungul carierei sale, dar s-a implicat și în alte proiecte, în zona afacerilor imobiliare.

Mircea Lucescu Foto/Arhivele Adevărul

Potrovit Golazo, cu puțin timp înainte de a trece în neființă, în luna ianuarie a acestui an, Mircea Lucescu a înființat o nouă socitate cu profil imobiliar, LSV Premium Developments SRL, cu sediul în Capitală. Firma a fost autorizată în baza unei cereri depuse la data de 22 decembrie 2025, conform informațiilor expuse în Monitorul Oficial.

Nepotul lui Mircea Lucescu a preluat afacerea

În documentele oficiale, Mircea Lucescu apare ca fondator al firmei. Cu toate acestea, la scurt timp după decesul marelui antrenor, Matei-Mircea Lucescu (32 de ani), nepotul acestuia și fiul lui Răzvan, a fost desemnat să se ocupe integral de administrarea companiei care are ca obiectiv principal dezvoltarea și comercializarea de bunuri imobiliare proprii.

A lăsat în urmă o avere de 35 de milioane de euro

Se amintește, totodată, de Lakeside View SRL, compania de dezvoltare imobiliară pe care regretatul antrenor a lansat-o în urmă cu un deceniu, în 2016. Prin intermediul acestei firme, familia Lucescu a reușit să pună bazele celor două ansambluri imobiliare recunoscute în Capitală, Lake House 1 și Lake House 2.

Mircea Lucescu i-a oferit și în trecut nepotului său, Matei, rolul de administrator al firmei Lakeside View SRL, pentru următorii 50 de ani. De-a lungul timpului, selecționerul a fost implicat în mai multe afaceri, fiind asociat cu 11 companii. Averea pe care ar fi lăsat-o în urmă este estimată la aproximativ 35 de milioane de euro.

