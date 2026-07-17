 Soții dați dispăruți pe Transalpina, găsiți în siguranță. De ce nu a mai putut lua legătura familia cu ei | adevarul.ro
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Soții dați dispăruți pe Transalpina, găsiți în siguranță. De ce nu a mai putut lua legătura familia cu ei

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Cuplul din București, care fusese dat dispărut de familie după o excursie cu cortul pe Transalpina, a fost găsit în siguranță vineri de un echipaj Salvamont.

Cei doi tineri au fost găsiți FOTO Arhivă
Cei doi tineri au fost găsiți FOTO Arhivă

Potrivit autorităților, cei doi tineri au fost depistați de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, pe raza unei localități aparținând de comuna Râu de Mori, din județul Hunedoara.

Aceștia sunt în siguranță și se află în afara oricărui pericol.

Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru rețelele de telefonie mobilă, fapt care a îngreunat comunicarea cu aceștia.

Alarma a fost dată joi după-amiază, la ora 16:40, când tatăl tinerei a sunat la numărul unic de urgență 112, pentru că nu mai reușea să ia legătura cu fiica sa, Anastasescu Mihaela Izabela (28 de ani), și cu ginerele său, Anastasescu Horațiu Vlad Mihai (36 de ani).

Tinerii plecaseră de marți într-o aventură cu cortul pe traseul Transalpina. Ultima discuție telefonică cu familia a avut loc miercuri, 15 iulie, în jurul orei 16:00, când aceștia au transmis că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara. Când rudele au realizat că cei doi au telefoanele închise au cerut ajutorul Poliției.

Imediat după sesizare, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara a demarat operațiuni ample de căutare. În urma verificărilor, polițiștii au refăcut parțial traseul cuplului cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Miercuri, la ora 15:00, cei doi au fost surprinși de camerele video din orașul Călan. Iar o oră mai târziu au fost identificați pe camerele din municipiul Hunedoara, intrând cu mașina în parcarea unui hypermarket.

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Din fericire, căutările s-au încheiat cu un succes. Echipajele de intervenție i-au localizat pe cei doi soți în zona Barajului Gura Apelor, pe raza comunei Râu de Mori din județul Hunedoara, o zonă extrem de pitorească, dar izolată.

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