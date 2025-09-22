Detaliul care a dat de gol un român condamnat pentru trafic de droguri,. A fugit de autorități timp de 3 ani, dar a fost prins în Italia

Un român de 42 de ani, dat în urmărire internațională din 2022 pentru trafic de droguri și condamnat în România la 10 ani și 6 luni de închisoare, a fost arestat în Italia, la Verona.

Autoritățile române au informat poliția italiană despre posibila prezență a bărbatului în zonă, indicând că ar folosi documente false din Ungaria și Polonia pentru a-și ascunde identitatea.

În timpul anchetei, poliția a identificat mai întâi documentele false și apoi bărbatul în vârstă de 42 de ani. Românul a fost identificat de poliție datorită mașinii sale și unui detaliu care nu a trecut neobservat: în ultimele zile, o mașină cu un câine mare la bord circula în centrul orașului Verona, câinele scoțând adesea capul pe geam.

După câteva cercetări pe rețelele de socializare, poliția a observat că bărbatul de 42 de ani avea o anumită pasiune pentru câinii din rasa American Bully Mastiff. Datorită acestor informații, au reușit să-l localizeze pe bărbat în trafic, potrivit presei italiene.

După verificări pe rețelele sociale, au descoperit că bărbatul avea o pasiune pentru câinii rasa American Bully Mastiff, ceea ce a ajutat la identificarea sa.

După ce a fost oprit în trafic, bărbatul a fost dus la secția de poliție, unde i-au fost descoperite documente false.

De asemenea, investigațiile au relevat că avea un mandat de arestare emis în 2016 de tribunalul Pistoia, unde fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare.

În prezent, el se află în custodia autorităților italiene, urmând să fie predat autorităților române pentru a-și ispăși pedeapsa .