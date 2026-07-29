Ștefan Popescu: „România pare un avion pe pilot automat într-un moment de maximă tensiune”

Profesorul Ștefan Popescu, expert în politică externă, a declarat miercuri, 29 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că, în contextul actualelor provocări de securitate generate de războiul din Ucraina, protejarea cetățenilor și apărarea intereselor României trebuie să primeze.

„Este foarte posibil, pentru că vă puteți închipui, se poate întâmpla orice. Poate fi o dronă cu o încărcătură explozivă mai mare sau mai mică, dar nu mai e doar un obiect, se poate întâmpla absolut orice. Și atunci trebuie să ne gândim cum tratăm securitatea națională a României. Cred că are prioritate. Una este să avem operațiuni de comunicare.

Suntem într-un context de competiție politică, da, dar noi trebuie să punem pe primul loc — nu ne interesează asta; ne interesează securitatea cetățenilor României și apărarea intereselor românești.

Ștefan Popescu a adăugat că nu crede că incidentele cu drone fac parte dintr-o „strategie de testare a NATO în zona României”, însă avertizează că, dacă acesta ar fi cazul, „ar fi foarte grav felul în care noi arătăm în momentul de față”.

„În România, v-am spus, cred că este accidental, pentru că este un bruiaj intens în Marea Neagră și se întâmplă așa ceva, de o parte și de alta. (...) Cred că, prin postura pe care o avem, prin felul în care noi ne înfățișăm în tratarea unei crize de securitate, a unei amenințări, hai s-o spunem, cred că putem stimula partea rusă.”

Profesorul îi reproșează ministrului Apărării, Radu Miruță, că a ales să plece în concediu „într-un context atât de tensionat”.

„Nu știu dacă e oportun un concediu, nu vorbesc de faptul că l-a prins incidentul, dar ai Parlamentul în vacanță, Guvernul este demis. Trebuie să rămâi la manete, să arăți că România este o țară pilotată. Nu dăm declarații de pe plajă”, a transmis acesta.

Întrebat pe cine s-ar putea baza România în cazul unei crize de securitate, Ștefan Popescu a explicat că stabilitatea României este și în interesul statelor vecine, însă a criticat lipsa unei politici de vecinătate, despre care spune că „lipsește cu desăvârșire”.

Nu în ultimul rând, expertul în politică externă spune că „România pare un avion care este pe pilot automat” și nu este clar „ce se întâmplă în cabină”.

„În același timp, trebuie să remarcăm faptul că una dintre marile întrebări la care nici eu nu am răspuns este: care este puterea occidentală care își aruncă ancora în regiunea în care se află România?

Pentru că asta este chestiunea fundamentală. Faptul că noi nu avem niciun dialog la nivel înalt cu Washingtonul. Nu contează care sunt personajele, nu contează chestiunea alegerilor. Știți că s-a insistat atât de mult. Dacă americanii ar avea un interes strategic fundamental, sigur că discută cu absolut oricine.”