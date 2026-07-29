Volodimir Zelenski a realizat, la Washington, o „performanță” care anterior părea imposibilă. Ce a obținut de la Donald Trump?

Zelenski a reușit la Washington ceea ce părea imposibil în urmă cu un an: să convingă Casa Albă că Ucraina poate câștiga războiul, scrie Politico.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit pe 28 iulie cu Donald Trump, în cadrul unui nou efort diplomatic menit să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Întrevederea, desfășurată cu ușile închise, a durat aproximativ o oră.

„A fost o întâlnire bună", a declarat Zelenski după discuții. „Președintele și cu mine am discutat despre licențele pentru producția de rachete interceptoare Patriot și despre alte câteva idei care ar putea ajuta. Am vorbit și despre diplomație — este important ca procesul diplomatic să fie relansat."

Potrivit consilierilor președintelui ucrainean, Trump a devenit mai bine dispus față de Ucraina în ultima perioadă, ceea ce a transformat această întâlnire într-o oportunitate importantă pentru Kiev. Discuțiile ar fi vizat, potrivit unei surse apropiate dosarului, o propunere de armistițiu aerian care urmează să fie prezentată ulterior părții ruse, precum și solicitarea Kievului pentru rachete interceptoare Patriot suplimentare — sistemul american rămânând singurul capabil să intercepteze rachetele balistice rusești, pentru care Ucraina se confruntă cu un deficit critic de muniție.

Într-un interviu acordat ulterior postului Fox News, Zelenski a spus că Trump „a fost de acord să ne acorde licențele" pentru Patriot. Șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov, a confirmat că Kievul și Washingtonul au convenit să „intensifice procesul de negociere la toate nivelurile".

Președintele ucrainean s-a întâlnit și cu reprezentanți ai companiei americane de apărare Lockheed Martin, producătorul rachetelor Patriot, dar și al altor sisteme esențiale precum ATACMS, HIMARS și avioanele F-16. Potrivit lui Zelenski, discuțiile au vizat „soluții concrete" pentru reducerea decalajului din apărarea antiaeriană ucraineană.

Funeraliile senatorului Lindsey Graham și votul din Senat

Mai târziu în cursul zilei, Zelenski și Trump au participat la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, susținător fervent atât al lui Trump, cât și al Ucrainei, decedat subit pe 11 iulie, la scurt timp după o vizită la Kiev. Cu acel prilej, Graham declarase că obținuse în sfârșit sprijinul lui Trump pentru proiectul său de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, aflat de multă vreme în așteptare.

Chiar înainte de întâlnirea de la Casa Albă, senatorii americani au anunțat un acord bipartizan asupra acestei legislații, menite să tragă la răspundere marii cumpărători de petrol și gaze rusești care contribuie la finanțarea războiului Moscovei. Varianta actualizată a proiectului atenuează măsurile propuse inițial și include, suplimentar, sancțiuni împotriva Iranului.

În seara zilei de 28 iulie, după ceremonia funerară, a avut loc votul procedural pentru Legea Lindsey O. Graham de sancționare a Rusiei și Iranului din 2026. Senatul a aprobat avansarea proiectului cu o majoritate covârșitoare de 86 de voturi la 12. Zelenski a participat, alături de președintele finlandez Alexander Stubb, la o sesiune închisă cu senatorii, înaintea votului din plen, declarându-se ulterior „foarte recunoscător" pentru semnalul puternic de susținere față de Ucraina.

Un context total diferit față de februarie 2025

Politico notează contrastul puternic față de vizita tensionată a lui Zelenski la Biroul Oval din februarie 2025: de această dată, președintele ucrainean a părăsit Casa Albă într-o dispoziție optimistă, iar ziua s-a încheiat cu votul covârșitor al Senatului pentru noi sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc.

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„Întregul program are ca scop aducerea lui Putin la masa negocierilor. Zelenski a considerat că Putin s-ar gândi ceva mai mult înainte de a încerca să obțină o înțelegere dacă aceste sancțiuni ar fi impuse, iar ele ar provoca, practic, mai multă iritare și, după cum a spus chiar el, «furie» în rândul poporului rus față de război", a declarat senatorul republican Mike Rounds, după întâlnirea cu președintele ucrainean, senatori și membri ai Camerei Reprezentanților.

Senatorul republican John Boozman a remarcat că „schimbarea de impuls este marcată de succesul pe care [ucrainenii] îl obțin pe câmpul de luptă".

Un fost oficial al administrației americane a subliniat că atmosfera este „complet diferită față de acum un an", având în vedere rezultatele mai bune obținute de Ucraina în război. Printre semnalele acestei schimbări se numără și sprijinul recent primit din partea unor susținători ai mișcării MAGA, inclusiv influencerița conservatoare Laura Loomer, care și-a retras poziția vehement pro-rusă după o vizită recentă la Kiev.

Solicitările Kievului și pașii următori

În cadrul întâlnirii bipartizane dinaintea votului, Zelenski a insistat asupra impactului sancțiunilor asupra desfășurării războiului, dar a reiterat și mai multe solicitări permanente: licențierea producției de baterii de apărare antirachetă Patriot, asigurarea livrărilor de rachete interceptoare PAC-3 și acces continuu la comunicațiile prin satelit Starlink pentru facilitarea țintirii atacurilor de rază lungă.

Potrivit senatorului Jim Risch, atât Zelenski, cât și președintele Stubb au declarat legislatorilor că această lege ar putea avea un impact mai mare asupra războiului decât orice acțiune militară. Deputatul din formațiunea prezidențială ucraineană „Slujitoul poporului", Iehor Cerniev, a numit recenta întâlnire dintre Trump și Zelenski un semn că „neînțelegerile și divergențele anterioare au rămas în trecut, iar acum cele două țări acționează ca aliați".

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Totuși, sprijinul Casei Albe pentru acest proiect de lege a fost, până acum, limitat, iar liderii republicani din ambele camere au evitat multă vreme să abordeze subiectul, din respect față de Trump. Decesul neașteptat al lui Graham, vizita lui Zelenski și evoluția războiului au oferit însă un nou impuls legislației.

Liderul majorității din Senat, John Thune, dorește accelerarea procesului și adoptarea proiectului chiar în această săptămână, deși Camera Reprezentanților nu se va reuni până la finalul verii, ceea ce înseamnă că legea nu ar putea intra în vigoare mai devreme de septembrie — un termen dificil de negociat cu democrații din Cameră, rezervați față de acordarea unor puteri prezidențiale extinse pentru impunerea unor tarife de până la 100% țărilor care cumpără cantități mari de petrol rusesc.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră de rang înalt a Comisiei pentru relații externe, a subliniat că legislația Senatului rămâne singurul pachet de sancțiuni viabil care ar putea deveni lege: „Trebuie să vorbim cu oamenii despre ce îi preocupă, și avem puțin timp pentru asta, pentru că e Camera Reprezentanților nu se întoarce o vreme."

Senatorul democrat Richard Blumenthal, unul dintre autorii proiectului, a declarat că legea sancțiunilor trebuie să transmită liderului rus Vladimir Putin un semnal clar: „Zilele tale de război sunt numărate." Potrivit acestuia, Putin se află acum de partea care pierde, motiv pentru care ar fi mai avantajos să se așeze la masa negocierilor acum, decât să „sacrifice și mai multe vieți, să cheltuiască mai mulți bani, să-și distrugă economia și să-și șubrezească poziția pe scena mondială".