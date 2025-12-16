Statul Român atacă cu apel decizia Tribunalului Sibiu, care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei Iohannis

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis.

„Astăzi s-a înregistrat apelul declarat de Statul Român prin DGRFP Braşov împotriva încheierii pronunţată la data de 20 noiembrie 2025 de Tribunalul Sibiu, prin care s-a respins cererea având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor”, a declarat marţi, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru.

Dosarul se va înainta Curţii de Apel Alba, în vederea soluţionării cererii de apel.

Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a inițiat o acțiune în instanță împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis, solicitând plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Acțiunea continuă demersurile ANAF pentru recunoașterea dreptului de proprietate al statului și recuperarea sumelor datorate. Deoarece familia Iohannis a refuzat plata voluntară, ANAF a cerut și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora pentru garantarea recuperării despăgubirilor.

Reprezentanții ANAF au precizat că vor lua toate măsurile legale necesare pentru apărarea intereselor statului.

În noiembrie, Tribunalul Sibiu a decis să respingă solicitarea formulată de Statul Român – prin DGRFP Braşov – privind aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

La începutul lunii octombrie, ANAF a preluat jumătate din imobilul vizat, după ce statul a dobândit această cotă în urma unei moșteniri vacante.

Președintele ANAF, Adrian Nica, declara atunci că nu există indicii că soţii Iohannis intenţionează să achite sumele datorate și că instituția se pregătește să continue procedurile judiciare, inclusiv prin solicitarea unui sechestru asigurător.