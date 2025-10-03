Președintele ANAF: „Nu avem indicii că soții Iohannis ar vrea să achite sumele datorate”. Politolog: Mizerabil!

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că intrarea în imobilul fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu a fost necesară pentru a recupera datoriile neachitate către stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Klaus și Carmen Iohannis. Preluarea s-a realizat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în absența foștilor proprietari.

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare”, a explicat Adrian Nica, președintele ANAF pentru Știrile ProTV.

Inspectorii au fost nevoiți să intre în imobil prin forțarea uneia dintre intrări. „Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a mai adăugat Nica.

„Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat președintele ANAF.

Politologul Cristian Preda a criticat dur comportamentul fostului președinte

„După ce a huzurit pe bani publici, inclusiv câteva luni peste ce permitea Constituția, Iohannis s-a făcut de rușine, refuzând să predea cheile unui imobil pe care l-a deținut prin abuz. Mizerabil…”, a scris Preda pe Facebook.

Datorii de aproape un milion de euro

Potrivit ANAF, soții Iohannis au fost notificați, însă au ales să nu fie prezenți la predare. Instituția subliniază că preluarea s-a făcut „în condițiile legii”, după ce statul român a devenit coproprietar printr-o moștenire vacanta

„Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituția a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar. Subliniem că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spațiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare”, a transmis instituția.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica.

Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie statului aproximativ 4,7 milioane de lei (aproximativ un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități pentru spațiul comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat. ANAF va acționa în instanță familia Iohannis pentru recuperarea banilor.