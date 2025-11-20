ANAF cere instanței să îl oblige pe Klaus Iohannis la plata despăgubirilor către stat

Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care solicită obligarea lui Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

ANAF asigură opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, a informat joi ANAF.

Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie statului aproximativ 4,7 milioane de lei (aproximativ un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități pentru spațiul comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat. ANAF va acționa în instanță familia Iohannis pentru recuperarea banilor.

În luna octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Klaus și Carmen Iohannis. Preluarea s-a realizat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în absența foștilor proprietari.

Inspectorii au fost nevoiți să intre în imobil prin forțarea uneia dintre intrări. „Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a explicat președintele ANAF pe 3 octombrie.

„Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a adăugat el.