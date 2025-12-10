Starea de alertă din comuna Praid, prelungită cu încă 30 de zile

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă din Praid a prelungit starea de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, ca urmare a situaţiei generate de inundarea Salinei Praid.

Potrivit unei informări a Instituţiei Prefectului Harghita, starea de alertă a fost prelungită începând de miercuri, 10 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026.

De asemenea, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a dispus, în continuare, mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor necesare pentru executarea lucrărilor necesare menţinerii în siguranţă a perimetrului minier, interzicerea accesului populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare, precum şi acordarea de asistenţă persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situaţia o va impune.

Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita transmit că monitorizează permanent evoluţia fenomenului în perimetrul minier, parametrii apei din pârâul Corund şi cursurile de apă din aval.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată starea de alertă în comună pe 8 mai, atunci când, din cauza ploilor abundente, au apărut infiltraţii în subteran.

Ulterior, după ce salina a fost inundată de apele pârâului Corund la sfârşitul lunii mai, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună.

Între timp, Guvernul a decis demiterea conducerii Societății Naționale a Sării (Salrom) după ce Corpul de Control al Prim-Ministrului a constatat grave deficiențe în gestionarea situației de la Salina Praid, unde riscurile de inundare au fost subevaluate și ignorate de responsabili.