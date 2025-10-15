search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Ajutoarele pentru persoanele afectate de reducerea activității de la SAL SIND SRL din Praid, pe agenda ședinței de Guvern de joi

Publicat:

O hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru persoanele afectate de reducerea activității de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, județul Harghita, se află pe agenda şedinţei de joi a Guvernului, a anunțat, miercuri, Executivul.

Dezastrul provocat de inundațiile de la Praid FOTO Inquam Photos / Alex Nicodim
Dezastrul provocat de inundațiile de la Praid FOTO Inquam Photos / Alex Nicodim

La 2 iunie 2025, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 530/2025, care stabilește un ajutor de urgență unic de 9.000 lei pentru foștii angajați ai SAL SIND SRL din Praid, disponibilizați ca urmare a reducerii activității. Sursa oficială a acestei informații este Portalul Legislativ, administrat de Ministerul Justiției.

Ajutoarele de urgență se acordă persoanelor care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activității la SAL SIND SRL din localitatea Praid, județul Harghita, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora, în cuantum de 9.000 lei.

Prefectul județului Harghita a transmis situația, confirmând că 49 de angajați de la SAL SIND SRL au rămas fără loc de muncă din cauza fenomenelor hidrometeorologice.

Procedura de plată

Ajutoarele de urgență sunt aprobate prin notă de către ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale sau de către o persoană delegată.

Sumele individuale sunt stabilite pe baza unor borderouri, întocmite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Harghita. Acestea trebuie avizate de primarii localităților de domiciliu și de prefectul județului Harghita.

Spre deosebire de procedurile obișnuite pentru venitul minim de incluziune, persoanele afectate nu trebuie să depună cerere pentru a primi ajutorul. De asemenea, nu este necesară efectuarea de verificări în teren.

Ajutorul de urgență poate fi plătit fie în numerar, fie prin transfer în cont bancar. În cazul plății prin cont bancar, beneficiarul trebuie să-și exprime opțiunea printr-o declarație pe propria răspundere.

