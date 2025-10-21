search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Conducerea Salrom a fost demisă. Ministrul Radu Miruță: „Bătaia de joc s-a încheiat”

Guvernul a decis demiterea conducerii Societății Naționale a Sării (Salrom) după ce Corpul de Control al Prim-Ministrului a constatat grave deficiențe în gestionarea situației de la Salina Praid, unde riscurile de inundare au fost subevaluate și ignorate de responsabili.

Salina Praid. FOTO: Adevărul/Daniel Guţă
Salina Praid. FOTO: Adevărul/Daniel Guţă

Conducerea Societății Naționale a Sării (SNS SA – Salrom) a fost demisă, în urma concluziilor formulate de Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM), care a finalizat verificările desfășurate la Salrom și la Administrația Națională „Apele Române” (ANAR). Controlul a fost declanșat după inundarea Salinei Praid, produsă în luna mai 2025, incident ce a afectat activitatea economică și a generat pierderi semnificative.

Potrivit raportului întocmit de CCPM, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului de sare a fost constant subevaluat de conducerea Salrom. Reprezentanții companiei au considerat, în mod eronat, că nu exista un pericol iminent, deși semnalele tehnice și avertismentele interne indicau contrariul.

Documentul de control arată că lipsa unei evaluări corecte a riscurilor, precum și deficiențele în monitorizarea și întreținerea sistemelor de drenaj au contribuit la agravarea situației care a dus la inundarea galeriei.

Decizia de demitere vine în contextul în care autoritățile guvernamentale analizează măsuri suplimentare pentru restructurarea companiei și pentru implementarea unui plan de prevenție menit să evite repetarea unor astfel de incidente.

Demiterea conducerii Salrom a fost confirmată de ministrul Economiei, Radu Miruţă, în cursul serii de marți, 21 octombrie, printr-un mesaj distribuit pe contul său de Facebook.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală!

Oricâte șmecherii ar încerca cei care s-au obișnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală - nu le mai merge!

La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale - a fost schimbată! Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot.

Știu că o să mă întrebați: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alții, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă.

În locul pilelor și combinațiilor, vin profesioniști pe care i-am selectat pentru mandate temporare dintre CV-urile celor care au răspuns apelului de a aplica pe website-ul ministerului pentru a se implica în companiile de stat sau specialiști respectați in domeniile lor:

* un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală;

* un auditor financiar, absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient;

* un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

Două rapoarte - ale Corpului de Control al premierului și al Ministerului Economiei - arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum.

Fosta conducere a Salrom deja trimite avocați, amenință cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinți statul, nu ai doar beneficii, ai și responsabilități. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafață - și în acest caz, adevărul doare: au greșit și vor răspunde.

Comunitatea din Praid nu e uitată. Pentru cei afectați de inundații, au fost puse la punct două scheme de ajutor:

- una pentru afacerile închise temporar: 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane lei aprobați.

- a doua - pentru despăgubiri și costuri de reparații - este în desfășurare și vrem să îi extindem aria de aplicare”, a scris ministrul Economiei, Radu Miruţă.

