Sortiment de lasagna vegan, retras din magazine din cauza unui alergen nemenționat

Un sortiment de lasagna vegan a fost retras din magazinele Carrefour după ce pe etichetă nu era menționat alergenul țelină, anunță Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Este vorba despre produsul Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, marca Come a Casa, lot 5413848277247 3012140, cu data de expirare 17 octombrie 2025, distribuit de La Castellane Distribution SRL.

ANSVSA precizează că persoanele alergice la țelină nu trebuie să consume produsul și pot să îl returneze în magazinele Carrefour, primind contravaloarea acestuia fără prezentarea bonului fiscal. Cei care nu au alergie la țelină pot consuma produsul fără risc.

Retragerea a fost realizată ca măsură de precauție, pentru siguranța consumatorilor.