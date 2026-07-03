Kelemen Hunor avertizează că AUR câștigă din actuala criză: „George Simion nu trebuie să facă nimic: stă, se uită la meci, mănâncă popcorn, bea o bere, iar partidul său crește în sondaje”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis vineri, 3 iulie, că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline și le-a cerut partidelor proeuropene să lase deoparte conflictele și să găsească o soluție pentru depășirea blocajului politic.

„Oamenii s-au săturat de acest circ, s-au săturat de această situație incertă și spun: găsiți o soluție. Și au dreptate. Ei nu au provocat această criză, ci au nevoie de o țară care funcționează”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Liderul UDMR a spus că, în cadrul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR, le-a cerut reprezentanților partidelor să lase deoparte orgoliile și să se concentreze asupra unei soluții.

„Nu mai trebuie să calculăm cine a greșit mai mult, ci să găsim punctul în care ne putem întâlni. Le-am spus colegilor de la PSD, PNL și USR să punem între paranteze supărările și să facem un efort pentru a găsi o soluție”, a afirmat acesta.

Kelemen Hunor a avertizat că, dacă actualul blocaj va continua, furia oamenilor se va îndrepta împotriva partidelor aflate la negocieri, iar România riscă să devină greu de guvernat.

„Cu cât prelungim această criză, cu atât câștigă mai mult cei care, în realitate, nu au soluții. George Simion nu trebuie să facă nimic: stă, se uită la meci, mănâncă popcorn, bea o bere, iar partidul său crește în sondaje”, a spus liderul UDMR.

Acesta a avertizat că, fără un guvern cu puteri depline, ministerele își încetinesc activitatea, nu mai pot fi adoptate ordonanțe de urgență sau inițiate noi proiecte de lege și crește riscul ca România să piardă fonduri europene.

Kelemen Hunor a reiterat că UDMR este dispusă să participe la o formulă de guvernare alături de PSD, PNL și USR, însă a exclus orice colaborare cu AUR.

„Suntem pregătiți să discutăm orice soluție responsabilă alături de PSD, PNL și USR. Dar nu vom participa la legitimarea sau normalizarea AUR, un partid extremist și anti-maghiar”, a transmis liderul UDMR.