Restricții de trafic pentru camioane în minivacanța de Rusalii. CNAIR anunță interdicții pe A2 și drumurile spre litoral

Autoritățile au anunțat restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în perioada minivacanței de Rusalii. Camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe anumite autostrăzi și drumuri naționale intens tranzitate, în special pe traseele către litoral și Valea Oltului.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a precizat că măsura este aplicată în baza Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 și vizează perioada 30 mai – 1 iunie 2026.

„CNAIR informează participanții la trafic că, în conformitate cu prevederile Ordinului MT - MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone (cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane) va fi restricționată pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Potrivit CNAIR, restricțiile vor fi aplicate pe următoarele trasee:

Autostrada A2 București – Constanța

Sâmbătă, 30 mai: între orele 16:00 – 22:00

Duminică, 31 mai și luni, 1 iunie: între orele 06:00 – 22:00

DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem

Sâmbătă: între orele 18:00 – 22:00

Duminică și luni: între orele 06:00 – 22:00

DN39 Agigea – Mangalia

Sâmbătă: între orele 16:00 – 22:00

Duminică și luni: între orele 06:00 – 22:00

Restricțiile se aplică tuturor vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.

CNAIR avertizează că nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să țină cont de intervalele orare în care traficul greu va fi restricționat.

Românii vor avea parte, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie 2026, de un prim weekend prelungit al verii, format din trei zile libere consecutive, în contextul sărbătorii Rusaliilor și al Zilei Copilului.

Perioada 30 mai – iunie va aduce o minivacanță pentru cei mai mulți angajați care lucrează în regim obișnuit, de luni până vineri. Prima și a doua zi de Rusalii sunt marcate duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, dată care coincide și cu Ziua Copilului, ambele fiind zile nelucrătoare stabilite prin lege.