Român din Italia, amendat cu 10.000 de euro după ce a aruncat deșeuri pe stradă. Poliția a descoperit un lung șir de ilegalități

Un român din Italia a fost prins aruncând ilegal deșeuri pe stradă și a fost amendat cu 10.000 de euro. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că bărbatul nu avea nici permis de conducere, deși transporta gunoaiele cu o dubă.

Potrivit La Sicilia, totul a început când poliția locală a fost sesizată cu privire la prezența unor deșeuri aruncate în stradă, mai exact țevi din poliuretan.

De aici s-a luat decizia de a instala camere de supraveghere pentru a monitoriza zona, în speranța prinderii persoanei care arunca deșeuri. Aceasta a căzut în capcană câteva zile mai târziu, când a abandonat din nou șapte saci negri într-o singură noapte. Autoritățile au descoperit că duba cu care erau transportate deșeurile nu avea asigurare.

În urma verificărilor la domiciliu, polițiștii au făcut o altă descoperire: locuința era racordată ilegal la rețeaua publică de electricitate, iar controalele au fost extinse și la alimentarea cu apă, unde s-a constatat o nouă branșare ilegală.

Au fost aplicate sigilii, iar femeia, proprietara locuinței, a fost reclamată autorităților judiciare. Controlul a fost extins și la chiriașul de la etaj, fratele acesteia, care era și el racordat ilegal la rețeaua electrică, fiind, la rândul său, cercetat în stare de libertate.

În plus, a fost reclamat și partenerul femeii, identificat drept persoana care a abandonat deșeurile și care a declanșat întreaga anchetă. Bărbatul este acuzat de poluare a mediului.

Acesta nu deținea permis auto, iar duba a fost confiscată. De asemenea, a primit o amendă de aproximativ 10.000 de euro.