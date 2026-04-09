search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Iulian Fota, expert în securitate, la Interviurile Adevărul: „Suntem în continuare în ceață”

Român din Italia, amendat cu 10.000 de euro după ce a aruncat deșeuri pe stradă. Poliția a descoperit un lung șir de ilegalități

0
0
Publicat:

Un român din Italia a fost prins aruncând ilegal deșeuri pe stradă și a fost amendat cu 10.000 de euro. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că bărbatul nu avea nici permis de conducere, deși transporta gunoaiele cu o dubă.

FOTO: poliziadistato.it
Potrivit La Sicilia, totul a început când poliția locală a fost sesizată cu privire la prezența unor deșeuri aruncate în stradă, mai exact țevi din poliuretan.

De aici s-a luat decizia de a instala camere de supraveghere pentru a monitoriza zona, în speranța prinderii persoanei care arunca deșeuri. Aceasta a căzut în capcană câteva zile mai târziu, când a abandonat din nou șapte saci negri într-o singură noapte. Autoritățile au descoperit că duba cu care erau transportate deșeurile nu avea asigurare.

În urma verificărilor la domiciliu, polițiștii au făcut o altă descoperire: locuința era racordată ilegal la rețeaua publică de electricitate, iar controalele au fost extinse și la alimentarea cu apă, unde s-a constatat o nouă branșare ilegală.

Au fost aplicate sigilii, iar femeia, proprietara locuinței, a fost reclamată autorităților judiciare. Controlul a fost extins și la chiriașul de la etaj, fratele acesteia, care era și el racordat ilegal la rețeaua electrică, fiind, la rândul său, cercetat în stare de libertate.

În plus, a fost reclamat și partenerul femeii, identificat drept persoana care a abandonat deșeurile și care a declanșat întreaga anchetă. Bărbatul este acuzat de poluare a mediului.

Acesta nu deținea permis auto, iar duba a fost confiscată. De asemenea, a primit o amendă de aproximativ 10.000 de euro.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

