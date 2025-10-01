Sistemul își arată colții. Judecătoarea care a dat o sentință istorică în România, cercetată de Inspecția Judiciară. „Nu sunt ușor de intimidat”

Judecătoarea Sorina Mărinaș este acuzată că a încălcat Codul Deontologic, după ce a comentat pe Facebook o sentință fără precedent, într-un caz unic în România.

Judecătoarea Sorina Mărinaș, de la Curtea de Apel Craiova, va fi cercetată de Inspecția Judiciară, în urma unei reacții pe care a avut-o pe pagina personală de Facebook, după o sentință în premieră dată de aceasta.

Judecătoarea a condamnat un bărbat, pe 24 septembrie, la 30 de ani de închisoare, pentru tentativă de omor calificat asupra soției sale, un caz deosebit de grav, având în vedere faptul că individul a avut două tentative de omor asupra consoartei, dar și o crimă la activ.

Printre altele, judecătoarea a scris pe rețelele sociale că ”N-am vreun sentiment de milă, desi sunt conștientă că va muri în detenție...E o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea ca societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale”.

Aceste declarații au supărat Inspecția Judiciară, care spune că ”s-a sesizat din oficiu cu privire la o posibilă încălcare a Codului Deontologic al judecătorilor și procurorilor în ceea ce privește afirmațiile sale despre o soluție pe care a pronunțat-o într-un dosar penal preluate în mai multe articole de presă”, se arată în decizia Inspecției Judicare.

Sorina Mărinaș a reacționat tot pe Facebook și transmite Inspecției Judiciare că nu este ușor de intimidat.

”N-am înțeles exact ce am încălcat din Codul Deontologic, iar codul e destul de voluminos. Însă l-am recitit acum, pe seară, si tot n-am identificat o normă încălcată.

Dacă într-o procedură deontologica împotriva unui judecător se pot face acuzații atât de abstracte, în condițiile în care în cameră preliminară în acuzații trebuie indicat cu articol și alineat ce anume a făcut omul, pare că acuzații în cauze penale, vinovați sau nu, au mai multe drepturi decât judecătorul acuzat de inspecție, vinovat sau nu.

Sunt curioasă măcar dacă a fost citită decizia înaintea sesizării din oficiu. Nu cred, că nu era atașată.

Multe sunt posibile în România si nu te plictisești niciodată, îndeosebi ca judecător care vrea să aducă în atenția publică probleme pentru care statul a fost condamnat la Cedo. Soluția a fost prezentată în Plenul Parlamentului azi și este avută în vedere de colegii din întreaga țară.

Posibil inspecția să nu își dorească ca un judecător să se implice într-o situație acută ce face obiectul legiferării și care vizează dreptul la viață.

No, ghinion. Acest judecător nu e chiar ușor așa de intimidat”, scrie în postare judecătoarea acuzată.

În comentariile la text, judecătoarea este apărată de fostul magistrat Cristi Dănileț, care în decursul activității sale a avut dosare făcute de Inspecția Judiciară, în baza cărora a fost exclus din magistratură, revenind de fiecare dată după ce și-a câștigat dreptatea în inspanță..

”Cum să spui oamenilor ce face judecătorul? Cum să înlocuiesti purtătorul de cuvânt instituțional si CSM din sarcina lor asumată prin proiecte de milioane de euro să comunice astfel de informații și să facă educație juridică cetățeanului. Nu... hotărât: un astfel de gest normal, legal și etic al unui judecător de scaun trebuie sancționat. Deontologicul e doar începutul”, a scris Dănileț.