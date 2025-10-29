Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2025. Ce loc ocupă România

Călătoriile internaționale au devenit mai accesibile ca niciodată, iar în 2025, un simplu document – pașaportul – poate deschide uși către zeci sau chiar sute de destinații. Dar nu toate pașapoartele sunt la fel. Unele oferă libertate aproape nelimitată, în timp ce altele impun restricții și birocrație.

Conform Passport Index, Emiratele Arabe Unite (EAU) ocupă locul 1, oferind acces fără viză din 133 de destinații și cu viză din 46 de destinații, potrivit passportindex.org.

Passport Index, deținut de Arton Capital, clasează țările în topul puterii pașapoartelor în funcție de scorul mobilității, care include numărul țărilor în care cetățeanul unui stat poate călători doar cu cartea de identitate, cu viză la sosire sau viză electronică. Un alt criteriu este proporția țărilor în care cetățeanul are acces fără viză versus cele cu viză la sosire.

Pe următoarele poziții se află Singapore și Spania (rank 175), Belgia, Franța, Germania, Olanda, Filnanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Portugalia, Elveția, Grecia, Austreia, Norvegia, Irlanda și Coreea de Sud (rank 174)

În grupa a patra de putere a pașapoartelor, cu un rank de 173 se află: Suedia, Polonia, Slovenia, Croația, Slovacia, Ungaria, Estonia și Japonia.

România în clasamentele internaționale

România se află pe locul 15 în Henley Passport Index, cu acces fără viză în 178 de țări. În Passport Index, România a urcat în grupa 5, alături de Malta, Republica Cehă, Letonia, Bulgaria și Noua Zeelandă.

Cele mai puternice elemente de siguranță ale pașapoartelor în 2025

Pe lângă libertatea de călătorie, siguranța documentului este esențială. În 2025, pașapoartele moderne includ:

Microcip biometric cu imagine facială și amprente

Cod QR criptat, semnat digital, verificabil în timp real

Filigrane UV și holograme multiple

Pagini din policarbonat multistrat, rezistente la manipulare

Zona MRZ (Machine Readable Zone) pentru scanare rapidă la frontieră

România a introdus recent un cod QR criptat în pașapoartele temporare, care permite verificarea instantanee a autenticității, chiar și fără cip biometric – o soluție inovatoare pentru cetățenii care au nevoie urgentă de documente de călătorie.

În 2025, cele mai puternice pașapoarte nu doar că oferă libertate de mișcare, ci reflectă și nivelul de încredere internațională, stabilitatea politică și capacitatea tehnologică a unei țări. România se află pe un trend ascendent, iar pașaportul românesc devine tot mai valoros în ochii lumii.