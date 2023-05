Sindicatul Național al Polițiștilor solicită demisia lui Daniel Horodniceanu

Sindicatul Național al Polițiștilor solicită demisia magistratului Daniel Horodniceanu, după ce a fost filmat cum răbufnește la o patrulă de poliție care l-a oprit în trafic.

„Domnul Horodniceanu, fostul prim-procuror al DIICOT, actualmente vicepreședinte al CSM , a mai demonstrat incă o dată că în România, articolul 16 din Constitutie este scris doar pentru fraierimea care, nu-i așa, trebuie să se conformeze și să respecte legea, lege pe care politicienii in general, iată că și magistrații, o ignoră, ba chiar încearcă prin atitudine să intimideze polițistii care, culmea, nu fac decât să aplice legea!” se arată în comunicatul transmis de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual – SNPPC, din Ministerul Afacerilor Interne.

Organizația a transmis că Daniel Horodniceanu trebuie să își dea demisia din funcția de vicepreședinte al CSM.

„Având in vedere gravitatea afirmațiilor și a atitudinii la adresa Poliției Române, precum și impactul total negativ și umbra de îndoială aruncată de un asemenea comportament asupra justiției în general, magistraților în special, solicităm Domnului Horodniceanu: demisia din funcția de vicepreședinte al CSM! Nu este firesc ca un vicepreședinte CSM, aparator și garant al bunei funcționări a justiției, să aibe un asemenea comportament specific celor pe care DIICOT îi are în vedere atunci când își indeplinește atribuțiile; demisia din magistratură! Este timpul să plecati acasă domnule procuror și asta pentru că, prin cel putin tentativa de trafic de influență, dumneavoastră v-ați introdus singur într-o incompatibilitate crasă cu statutul de magistrat”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, SNPPC solicită CSM să declanșeze cercetarea disciplinară împotriva lui Horodniceanu și să ia măsuri: „Nu este sănătos nici pentru români,nici pentru justiția din România, menținerea pe funcția din CSM dar și ca magistrat a unei persoane cu un vădit comportament duplicitar: dur și intransigent când alții încalcă legea dar sfidator și agresiv la adresa Poliției Române atunci când el încalcă legea și trebuie să-i suporte rigorile”.

„Nu putem să nu ne întrebăm care ar fi fost atitudinea procurorului Horodniceanu, dacă ar fi avut in lucru un dosar in care să existe o probă video cu politisti care, admonestați de un interlop, ar fi cedat presiunii și nu ar fi luat masuri legale. Sau dacă în locul său ar fi fost un polițist cu un asemenea comportament. Probabil că îi/îl reținea și propunea arestarea lor preventiva. Nu in ultimul rând, solicităm IGPR si MAI să ia atitudine. Să iasă în comunicare și să apere onoarea, probitatea, cinstea, curajul, pentru că dacă nu o vor face ar însemna să încurajeze acest fenomen de continuă denigrare/sfidare a legii”, se mai precizează în comunicatul SNPPC.

Și Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după apariția în spațiul public al imaginilor în care vicepreședintele CSM este deranjat de faptul că a fost oprit de poliție. „În urma apariției înregistrării video în care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost oprit pentru control de către un echipaj de poliție, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare și va efectua verificări pentru a clarifica circumstanțele incidentului și a evalua comportamentul magistratului în timpul interacțiunii cu echipajul de poliție”, a transmis Inspecția Judiciară

Vicepreşedintele CSM le-a reproșat unor poliţişti tupeul de a opri un procuror

Reamintim că, vicepreşedintele CSM, Daniel Horodniceanu, a fost oprit în trafic de poliţişti, acesta reproşându-le oamenilor legii “tupeul de a opri un procuror care a condus structura de crimă organizată”.

După apariția imaginilor, Daniel Horodniceanu a transmis că a fost oprit de polițiști fără să fi încălcat legea, catalogând acțiunea acestora drept „o scenetă bine pusă la punct", care ar fi fost filmată "probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam".

„Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă. Aș accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în față unui polițist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens-deși e greu să privești că acceptabil orice exces de putere- doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar și polițiștii m-au oprit în condițiile descrise, precum și de faptul că nu este prima dată când se întâmpla asta", a declarat vicepreşedintele CSM ulterior.