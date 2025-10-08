Cursuri suspendate în București și cinci județe: Ministrul Educației anunță când se reiau orele

Elevii din Capitală și din cinci județe afectate de codul roșu de vânt și ninsori se pot întoarce la școală de joi, 9 octombrie, dacă nu apar noi avertizări meteo. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat miercuri, deciziile privind suspendarea cursurilor și modul în care se vor recupera orele pierdute.

Cursurile au fost suspendate miercuri în mai multe județe și în București, ca urmare a avertizărilor cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Întrebat despre problemele din transportul elevilor cu autocarul, ministrul a declarat la Digi24: „Decizia a fost în cele cinci județe să se suspende prezența fizică a copiilor în unitățile școlare, deci n-au fost duși la școli. În același timp, în cele cinci județe decizia a fost să se suspende și activitatea educațională, adică cursurile, urmând ca orele să fie recuperate în următoarele săptămâni”.

Daniel David a adăugat că în București, la solicitarea Inspectoratului, „am fost de acord ca acele unități școlare care își doresc, care au infrastructura, care anunță din timp, să încerce să facă unele activități online. Nu am până la această oră câte unități școlare din București au avut activitatea online”. Oficialul a subliniat că este relevant să se facă recuperarea orelor „fie online, fie în săptămânile” următoare.

Reînceperea cursurilor de joi

Întrebat dacă elevii se pot întoarce la școală de joi, ministrul Educației a răspuns: „Instituțiile noastre colaborează strâns. Eu personal sunt în legătură directă și cu Arafat. La ora 15:00 încetează interdicția dată de codul roșu, dacă nu apare nimic altceva. De mâine ne reluăm activitățile educaționale în varianta standard. Dacă cumva se întâmplă să se schimbe ceva, vom anunța și noi și celelalte instituții, inclusiv Comitetele pentru Situațiile de Urgență din fiecare județ, dar deocamdată mergem pe această variantă”.

Reacții ale părinților și decizia autorităților

Decizia de a suspenda cursurile a stârnit atât reacții pozitive, cât și critici din partea părinților care consideră că, în unele zone, ploaia nu a fost atât de intensă și copiii ar fi putut merge la școală. Ministrul Daniel David a comentat: „Eu văd în context legal. Decizia este luată, nu de către minister, ci de către Comitetele pentru Situațiile de Urgență din județele respective și aceste comitete lucrează pe niște date probabilistice oferite de experții care se ocupă cu predicțiile privind vremea privind fenomenele meteorologice. Dincolo de acest aspect legal, siguranța copiilor este mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional”.