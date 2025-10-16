Ionuț Stroe, mesaj pentru ministrul Daniel David: „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare”

Deputatul liberal Ionuț Stroe îi cere ministrului Educației, Daniel David, să lanseze o dezbatere națională privind educația media în școli, considerând că România are nevoie urgentă de o strategie care să formeze discernământul digital al elevilor.

Într-o postare publicată joi, 18 octombrie, pe Facebook, Ionuţ Stroe a salutat inițiativa ministrului privind elaborarea unui ghid de folosire a inteligenței artificiale (AI) în școli, dar a atras atenția că aceasta nu este suficientă în lipsa unei viziuni mai largi asupra alfabetizării media.

„Salut declarația ministrului Educației, Daniel David, de azi, privind elaborarea unui ghid de folosire a inteligenței artificiale în școli. Consider că acest demers este necesar, dar nu suficient. De fapt, România are nevoie de o strategie educațională care merge către formarea discernământului”, a scris deputatul liberal.

„Problema reală nu este cum folosim AI, ci cine o folosește”

În aceeaşi postare, Ionuţ Stroe atrage atenția că educația digitală trebuie să depășească nivelul tehnic și să se concentreze pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității de analiză a tinerilor.

„Problema reală nu este doar cum folosim AI, ci cine o folosește și cu ce nivel de alfabetizare media. În lipsa gândirii critice, elevii pot ajunge să creadă orice văd online, iar în epoca dezinformării, asta înseamnă vulnerabilitate socială”, avertizează el.

Deputatul subliniază că, în fața fenomenului dezinformării și a expunerii masive la conținut digital, școala trebuie să formeze elevi capabili să deosebească informația veridică de manipulare, astfel că, pentru a combate efectele lipsei de discernământ digital, Ionuț Stroe propune introducerea educației media ca principiu transversal în învățământul primar și gimnazial și ca materie obligatorie la liceu.

De asemenea, el consideră necesară crearea unui program național de „alfabetizare media” pentru cadrele didactice, care să ofere acces la cursuri practice, platforme digitale și certificare profesională.

„Oare ar fi oportună introducerea educației media ca principiu transversal în ciclul primar și gimnazial și ca materie obligatorie la liceu? Cum îi putem forma pe profesori? Este posibil un program național de alfabetizare media pentru cadrele didactice, care să le ofere acces la cursuri practice, platforme digitale și certificare profesională în domeniu? Pentru că profesorii trebuie să fie primii care înțeleg cum se formează discernământul digital”, vine cu propuneri concrete deputatul liberal.

„E ca atunci când vrei să predai înotul, dar nu ai intrat niciodată în apă”

Date fiind toate aceste probleme, Ionuţ Stroe îi solicită ministrului Educației să reunească toți actorii implicați, adică profesori, experți digitali, ONG-uri și decidenți politici, pentru a construi o strategie coerentă de educație media.

„Îi cer ministrului Daniel David să ne punem toți la masă și să lansăm o dezbatere națională privind educația media în școli. Să tratăm cauza, nu efectul”, mai scrie acesta.

Deputatul PNL consideră că profesorii trebuie să fie primii formați pentru a transmite elevilor competențe digitale solide și gândire critică.

„E ca atunci când vrei să predai înotul, dar nu ai intrat niciodată în apă. Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”, a punctat Ionuţ Stroe.

Declarațiile lui vin în contextul în care ministrul Educației, Daniel David, a anunțat recent intenția de a elabora un ghid privind folosirea inteligenței artificiale în mediul școlar. Documentul urmează să stabilească reguli de utilizare responsabilă a tehnologiilor emergente, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Ionuţ Stroe apreciază inițiativa, dar atrage atenția că fără o cultură solidă a discernământului media, orice strategie digitală riscă să rămână superficială.