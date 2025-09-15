Video Senatul a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, cu 40 de voturi „pentru” și 82 „împotrivă”

Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

Senatul a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Au fost 40 de voturi „pentru”, 82 „împotrivă” și o abținere.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea asupra moțiunii simple pe educație, că deciziile legate de pachetul de reforme nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci ale coaliției.

„Am considerat că este un lucru de respect față de domnul ministru David și față de adevăr să iau cuvântul, pentru că deciziile legate de acest pachet nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci țin de decizii ale coaliției, care au avut în vedere situația reală a României. Și aș vrea să vă duceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30 de miliarde de euro. Deci, România, în fiecare an, împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcționa și atunci nu mai puteam continua așa, pentru că intram într-o fundătură indiferent ce guvern este”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan a comparat situația din România cu alte țări europene în privința creșterii normei didactice.

„Nu se va mai preda 16 ore sau 18 ore pe săptămână, se va preda 20 de ore. Vi s-au dat datele că suntem într-o medie europeană. De 20 de ore în Germania, 24-25 de ore. O țară care trăiește pe datorie, vreți să rămână cu normele de predare la nivelul cel mai de jos sau peste tot, inclusiv în această zonă? (...) În loc de 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora și peste 40.000 de posturi care erau susținute de suplinitori, vor fi astăzi doar jumătate din posturile la plata cu ora, și deci mai mulți copii din România vor beneficia de profesori titulari la clasă”, a spus premierul Bolojan, în plenul Senatului.

UPDATE: 17:15 Ministrul Educației, Daniel David, susține că decizia de majorare a normei didactice cu două ore pe săptămână a fost impusă de constrângerile bugetare. Acesta a prezentat date comparative din țări europene pentru a justifica măsura.

„Franța- 22 ore, Spania-21, Irlanda- 22. Da, există și acele exemple pe care le-ați dat – Turcia, Bulgaria, Polonia, cu număr de sub 18 ore. Avem și Ungaria, cu 26. N-am ieșit din niște repere ale OECD și ale Uniunii Europene”, a spus Daniel David.

Acesta a cerut în plenul Senatului un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării, cu trei puncte simple.

„Dacă vreți și vrem să facem ceva pentru educație, primul lucru este că cunoaștem realitatea. Doi, avem nevoie de un angajament comun pentru un deceniu al educației și cercetării. (...) Vă propun un pact pentru un deceniu al educației și cercetării care să aibă trei puncte simple. În fiecare an, începând cu anul viitor, bugetul nu poate să fie egal sau mai mic decât bugetul din anul trecut, doi - educația și cercetarea le păstrăm măcar un deceniu împreună, fiindcă generarea cunoașterii nu se poate separa de diseminarea ei din educație, trei - orice măsură mare trebuie să se înscrie în limitele UE și OECD”, a spus Daniel David.

Senatorii au început dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, cu tema: „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj!”.



Daniel David și premierul Ilie Bolojan se află în plenul Senatului.



UPDATE: 12: 50 Daniel David a vorbit despre această moțiune și a spus că își mențiune poziția exprimată până acum, anume că își va da demisia dacă documentul va trece. „Adevărul este mai important decât poziția mea”, a declarat el.

Luni, 15 septembrie, plenul Senatului este convocat pentru dezbaterea și votarea unei moțiuni simple îndreptate împotriva ministrului Educației, Daniel David, informează site-ul forului legislativ.

Documentul, intitulat „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, care critică dur politicile Guvernului în domeniul educației, a fost depus în plen, săptămâna trecută, de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu şi este susținut de 38 de senatori ai opoziției: 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace - Întâi România.

Criza din Educaţie

Autorii moţiunii afirmă că România se confruntă cu o criză educațională gravă, cauzată de măsurile implementate de actuala conducere a ministerului şi cer, printre altele, demisia ministrului Daniel David.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se afirmă în documentul citat, în care semnatarii acuză şi faptul că noile politici educaționale sunt rezultatul unei alianțe politice nocive.

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru”, spune senatorul AUR Petrișor Peiu.

Una dintre cele mai criticate măsuri este adoptarea Legii 141/2025 prin asumarea răspunderii guvernamentale, fără o dezbatere în Parlamen, despre care opoziția crede că reprezintă „cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani.”

Efecte asupra cadrelor didactice și elevilor

Potrivit moțiunii, sindicatele din educație estimează că peste 15.000 de posturi ar urma să fie desființate, prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor cu normă redusă.

În acest context, AUR consideră că această măsură este, de fapt, o „concediere mascată a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime”.

Mai mult, se contestă şi eficiența economică a acestor reduceri: „Motivul invocat pentru măsurile adoptate – reducerea deficitului – aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei”.

„Creşte riscul abandonului şcolar”

Inițiatorii moțiunii trag un semnal de alarmă și asupra situației elevilor din mediul rural, care, din cauza comasărilor de şcoli, trebuie să parcurgă distanțe mai mari până la școală, ceea ce „creşte riscul abandonului şcolar”, dar şi asupra reducerii fondului pentru burse, care afectează accesul echitabil la educație.

Propuneri

În acest context, în moţiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Daniel David se solicită:

* anularea imediată a măsurilor care vizează restructurarea învățământului preuniversitar și universitar;

* restaurarea statutului respectabil al profesorilor;

* stoparea așa-numitelor „derapaje ideologice” din programa școlară;

* alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru educație;

* inițierea unui dialog real cu toate părțile implicate în sistemul de educație.

Opoziția cere demisia ministrului Educației

În finalul moțiunii, inițiatorii cer demisia ministrului Daniel David, pe care o consideră un gest necesar pentru recredibilizarea instituției.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (...) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se precizează în textul documentului.