Doar 1,8% dintre școli au înregistrat forme de boicot la începutul anului școlar. Daniel David: „Eu cred că a început bine”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că noul an școlar a început în condiții bune, majoritatea unităților de învățământ funcționând normal. Doar 1,8% dintre școli au semnalat forme de boicot din partea profesorilor, care au preferat să supravegheze elevii fără a preda lecțiile.

„Eu cred că anul școlar a început bine. Au fost diverse discuții anterioare, diverse amenințări, diverse lucruri afirmate în spațiu public, până la urmă, în prima zi de școală, toți copiii care au mers la școală au fost primiți în școli și peste jumătate dintre unitățile școlare, deși nu era un lucru obligatoriu, au organizat și festivități. (...)

În a doua zi, cursurile se desfășurau normal în marea majoritate a unităților școlare. Cred că am avut 1,8% din totalul unităților școlare cu personalitate juridică, în jur de 5.700, în care exista o anumită formă de boicot”, a spus ministrul, invitat sâmbătă, 13 septembrie, într-o emisiune la Digi24.

În ceea ce privește acțiunile cadrelor didactice, David a explicat că forma de protest cea mai frecventă a constat în simpla prezență a profesorilor la clasă, fără desfășurarea activității didactice.

Întrebat dacă profesorii au inițiat pași către o grevă, ministrul a răspuns că nu are informații despre asemenea demersuri.

„După mine, soluția trebuie să fie alta, mai ales că, repet, marea majoritate, 98, ceva la sută totuși, în 98%, peste 98% dintre unitățile școlare, funcționează sistemul educațional. Întrebarea este ce facem cu aceste nemulțumiri. Ne putem contra de noi, ne putem tot flutura de misii și să cerem și să le oferim și așa mai departe. Întrebarea este ce câștigi. Eu aș vrea mai degrabă să folosim aceste nemulțumiri pentru a putea începe să gândim bugetul pe anul viitor”, a adăugat Daniel David.