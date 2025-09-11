Daniel David, dezamăgit de fostul ministru Mircea Miclea: „Puțin m-am simțit trădat”

Ministrul Educației, Daniel David, a lansat joi un atac la adresa fostului ministru Mircea Miclea, al cărui consilier a fost în 2005. Întrebat dacă s-a simțit trădat de Miclea, care a criticat recent măsurile de austeritate din Educație, Daniel David a răspuns: „Puțin”.

Daniel David a explicat că ar fi dorit ca fostul ministru să discute cu el înainte de a lansa critici în spațiul public. „Mi-ar fi plăcut să mă întrebe înainte să iasă public, fiindcă a dat foarte multe informații care nu erau corecte”, a transmis ministrul Educației la Radio Guerrilla.

El a adăugat că multe dintre recomandările primite de la Miclea în momente de criză ar fi trebuit să fie puse în aplicare chiar de acesta, pe vremea când era ministru sau când a lucrat la Legea educației din 2011. „Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut în situație de criză, când sunt cu spatele la perete și am atâția oameni supărați în jur pe bună dreptate, să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011”, a declarat Daniel David.

Criticile lui Mircea Miclea

Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, a criticat recent măsurile de austeritate impuse de actuala conducere pentru reducerea deficitului bugetar. El a susținut că aceste decizii nu se bazează pe cercetare reală, ci pe date „fabricate”. „În loc să avem un evidence based policy, avem un policy-based evidence: fabricăm date, ca să legitimăm decizii proaste”, a spus Miclea.

Acesta a recomandat renunțarea la mai multe măsuri, precum: majorarea normelor didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână fără sprijin pentru profesori, creșterea numărului de elevi în clase și înjumătățirea sumelor primite de cadrele didactice pentru plata cu ora.

Daniel David a fost consilier al lui Mircea Miclea în mandatul acestuia din 2005 și a făcut parte, sub coordonarea lui, din comisia prezidențială pentru educație din timpul președinției lui Traian Băsescu, comisie care a pus bazele Legii educației nr. 1/2011.