Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Şefa Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță-Radu, trecută în rezervă în plin scandal de corupție

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul de trecere în rezervă a generalului Florentina Ioniță-Radu, directoarea Spitalului Militar Central, vizată de DNA într-un dosar de abuz în serviciu.

Gen. Florentina Ioniță-Radu a fost trecută în rezervă. FOTO: Facebook
Gen. Florentina Ioniță-Radu a fost trecută în rezervă. FOTO: Facebook

Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 21 octombrie, decretul de trecere în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniță-Radu, managerul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Decizia vine la câteva zile după ce aceasta a fost pusă sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție comise între 2020 și 2023.

„Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță.

O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată.

Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, a transmis Preşedintele Nicuşor Dan pe Faceboo, marţi, 21 octombrie.

Ce acuzaţii i se aduc şefei Spitalului Militar

Conform DNA, Florentina Ioniță-Radu este acuzată de uzurpare a funcției, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și complicitate la abuz în serviciu, toate în formă continuată.

Procurorii susțin că, în perioada 2020–2023, în calitate de manager al Spitalului Militar Central, ar fi dispus angajarea ilegală a 18 cadre militare în cadrul proiectului european „ROCCAS II București-Ilfov”, încălcând reglementările privind cumulul funcțiilor.

Prin aceste decizii, anchetatorii estimează un prejudiciu total de peste 8,29 milioane de lei, provenit din fonduri europene, bugetul de stat și cel al spitalului.

Potrivit surselor judiciare, generalul Ioniță-Radu ar fi semnat documente în afara competențelor sale, inclusiv în locul ministrului Apărării Naționale, aprobând plăți nelegale pentru drepturi salariale aferente proiectului european. În același dosar sunt cercetați și 18 alți ofițeri și medici militari, între care foști directori adjuncți, șefi de secție și membri ai conducerii administrative a unității medicale.

Vă reamintim că, săptămâna trecută, procurorii anticorupție au efectuat 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane implicate în dosar, inclusiv la locuința generalului Ioniță-Radu, în cadrul investigațiilor privind infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, şi au instituit sechestru pe bunurile mobile și imobile ale tuturor inculpaților.

